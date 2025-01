Google Fotos lanza nuevas herramientas para gestionar recuerdos dolorosos: ¿cómo funcionan y qué implicaciones tienen?

La gestión de recuerdos digitales se vuelve más sencilla con las nuevas herramientas de Google Fotos, que permiten a los usuarios ocultar o eliminar imágenes relacionadas con personas específicas.

Mejoras en la gestión de imágenes

Las rupturas pueden ser emocionalmente difíciles, y el bombardeo inesperado de recuerdos digitales no ayuda a superarlas. Para abordar esta situación, Google Fotos ha implementado herramientas que permiten a los usuarios gestionar de manera más eficiente sus imágenes. Estas herramientas facilitan el proceso de ocultar o eliminar fotos relacionadas con personas específicas, lo que puede ser útil para aquellos que desean borrar imágenes de un ex o simplemente prefieren no verlas.

Cómo ocultar fotos en Google Fotos

La función de ocultar fotos ofrece la posibilidad de clasificar las imágenes por rostros, fechas y ubicaciones, lo que facilita su localización. Sin embargo, cuando se trata de recuerdos dolorosos, esta función ha sido recientemente mejorada. Ahora, existe una opción que permite gestionar directamente la visibilidad de los rostros desde los metadatos de las imágenes. Según un análisis de Android Police, en la versión 7.12 se introdujeron controles adicionales que hacen que el proceso sea más accesible.

Pasos para ocultar fotos

Para evitar que una persona específica aparezca en los destacados, es posible seguir estos pasos:

1. Acceder a la configuración de Google Fotos.

2. Desactivar la opción que permite que las fotos de esa persona aparezcan automáticamente en los destacados.

Es importante recordar que, aunque estas fotos se oculten, seguirán disponibles en la galería general al realizar búsquedas. Para eliminarlas completamente, se debe considerar cuidadosamente el proceso, ya que ocultarlas es una opción más sencilla.

Eliminación de imágenes

Cuando se elimina una imagen en la aplicación, esta se borra tanto de la nube como de cualquier dispositivo sincronizado. Además, si se selecciona a varias personas, estas también serán eliminadas de las imágenes. Si decides vaciar la papelera después de borrarlas, será imposible recuperarlas.

Nuevas etiquetas informativas

Google Fotos mostrará cuándo una foto ha sido editada. La inteligencia artificial generativa introducirá una nueva etiqueta informativa que identificará si se ha utilizado inteligencia artificial, promoviendo así una mayor transparencia en el uso de estas herramientas. Esta información se integrará en cada imagen, junto con datos como el nombre del archivo y su ubicación.

Funciones de edición mejoradas

Actualmente, el Editor Mágico permite mover y redimensionar objetos dentro de una fotografía, mientras que el Borrador está diseñado para eliminar elementos no deseados. La compañía ha indicado que estas funciones están alineadas con los Principios de IA, buscando garantizar un uso responsable y transparente de las tecnologías.

Para reforzar su postura, las fotos editadas mediante Zoom mejorado ya incluyen información que cumple con los estándares técnicos establecidos por el Consejo Internacional de Prensa y Telecomunicaciones (IPTC). A partir de la próxima semana, estas etiquetas estarán visibles, permitiendo a los usuarios saber si una imagen ha sido modificada por Google. Además, se añadirán detalles sobre las fotos creadas, incluso modificaciones que impliquen el uso de inteligencia artificial generativa. Esto ampliará el alcance de los esfuerzos de edición de fotos, y la empresa ha enfatizado que este es solo el comienzo de su compromiso con la inteligencia artificial, continuando la evaluación de soluciones y recopilando comentarios para mejorar en el futuro.