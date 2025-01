Desaparece joven en Concepción: familia y autoridades buscan respuestas tras una semana de incertidumbre

La joven Sofía Margarita Zavala Clicheo, de 16 años, ha sido identificada como la persona que este sábado cumplió una semana desaparecida en la ciudad de Concepción, ubicada en la Región del Biobío. Según la información proporcionada por su familia, Sofía salió de su hogar el 4 de enero con la intención de reunirse con su pololo. Se esperaba que regresara a su casa, situada cerca del terminal de buses Camilo Henríquez, para compartir la once con su madre. Sin embargo, al no llegar a la hora acordada, su madre, Marcia Colicheo, intentó contactarla en varias ocasiones a través de llamadas y mensajes de texto, pero no obtuvo respuesta. Ante esta situación, Marcia decidió comunicarse con el pololo de Sofía para obtener más información sobre su paradero.

Detalles sobre la desaparición

El joven, que es el pololo de Sofía, le informó a la madre que había visto a la adolescente abordar un bus con dirección a su hogar, tal como había sido planeado. Sin embargo, la situación se tornó más preocupante cuando Marcia recibió mensajes que supuestamente fueron enviados por su hija, en los que afirmaba estar bien. No obstante, la madre notó que la forma de expresarse en esos mensajes no coincidía con la manera habitual de comunicarse de Sofía, lo que le llevó a sospechar que podrían haber sido redactados por otra persona.

Descripción de la joven desaparecida

En el portal Extraviados Biobío se ha publicado una descripción de la joven que se encuentra desaparecida. Sofía vestía una falda corta de color blanco, una chaqueta de cuerina, una polera y zapatillas negras en el momento de su desaparición. Además, se detalla que la adolescente mide 1,58 metros de estatura, tiene el pelo castaño con mechas rojas, y presenta una tez blanca y contextura delgada.

Acciones de la Policía de Investigaciones

Después de que se cumplió una semana desde que se perdió el rastro de Sofía, la Policía de Investigaciones (PDI) fue notificada oficialmente sobre la denuncia por presunta desgracia. Las autoridades están llevando a cabo las indagaciones pertinentes para esclarecer la situación y dar con el paradero de la joven.