Franco Colapinto ignora a Martin Brundle en un gesto que sorprende en el Gran Premio de EE. UU.

Franco Colapinto volvió a destacar en la Fórmula 1 al finalizar en la décima posición del Gran Premio de Estados Unidos, lo que le permitió sumar puntos y alimentar sus aspiraciones de conseguir un asiento para la temporada 2025. A pesar de que las oportunidades son limitadas, el piloto oriundo de Pilar es consciente de que su única posibilidad de asegurar un lugar en la próxima temporada radica en sus actuaciones en pista.

El ascenso de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino ha ganado una considerable popularidad tanto en su país como a nivel internacional, siendo visto por muchos como una promesa con potencial para competir por el título mundial en el futuro. Sin embargo, junto a sus admiradores, Colapinto también ha atraído a detractores, y es consciente de quiénes lo apoyan y quiénes no. Recientemente, protagonizó un incidente notable con una figura controvertida del automovilismo, lo que ha generado atención mediática.

Un momento curioso en el GP de Estados Unidos

Durante el Gran Premio de Estados Unidos, Franco Colapinto tuvo un encuentro peculiar con Martin Brundle, un expiloto inglés que actualmente trabaja como comentarista para Sky Sports. Brundle se acercó a Colapinto y le dijo: “Hola, me llamo Martin Brundle, Sky. No nos conocemos. ¿Podemos charlar?” Sin embargo, el piloto argentino optó por ignorarlo y continuó su camino, haciendo como si no lo hubiera escuchado. Este momento fue capturado y compartido en redes sociales, generando reacciones entre los aficionados.

El contexto detrás de la reacción de Colapinto

La decisión de Colapinto de no interactuar con Brundle puede estar relacionada con el historial de críticas que el comentarista ha dirigido hacia Sergio Checo Pérez, un piloto mexicano con quien Colapinto ha desarrollado una buena relación. Brundle ha sido conocido por sus comentarios despectivos hacia Pérez, lo que ha suscitado la molestia de Colapinto, quien valora la conexión que tiene con el piloto de Red Bull.

Las críticas hacia Checo Pérez

Franco Colapinto, siendo un recién llegado al mundo de la Fórmula 1, ha encontrado en Checo Pérez a uno de los pocos pilotos que lo han recibido con amabilidad. La relación entre ambos se ha fortalecido, en parte, por el hecho de que pueden comunicarse en español, lo que ha facilitado su conexión. Sin embargo, el comportamiento de Brundle hacia Pérez ha sido objeto de análisis, ya que sus comentarios a menudo parecen estar motivados por un sesgo hacia la procedencia latinoamericana del piloto mexicano.

Colapinto ha estado atento a las críticas que Brundle ha lanzado contra Pérez, y es probable que su decisión de ignorar al comentarista en el GP de Estados Unidos sea una manifestación de su apoyo hacia su colega. La situación refleja las complejidades de las relaciones en el mundo de la Fórmula 1, donde las dinámicas de apoyo y rivalidad pueden influir en las interacciones entre los pilotos y los medios.