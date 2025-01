Gabriel Suazo reflexiona sobre su futuro en Europa y la posibilidad de llevar a Chile al Mundial

Durante esta semana, Gabriel Suazo analizó su situación actual como capitán del Toulouse en Francia y su rol en la selección chilena, donde también se refirió a los rumores sobre un posible interés de River Plate en su fichaje, el cual descartó. “Siempre ha sido un sueño para mí competir en Europa y me gustaría seguir logrando cosas acá, estar a gran nivel en una liga que es muy competitiva, dentro de las cinco más grandes de Europa. En mi posición enfrento a extremos de gran nivel, fuertes, veloces, tengo que estar preparado para competir. Si no estoy bien, contra ellos es muy difícil competir”, comentó Suazo en una conversación con el youtuber Santi Soler.

Rendimiento del Toulouse en la Ligue 1

En el contexto de su desempeño en la liga, Suazo destacó el buen momento que atraviesa su equipo, que actualmente ocupa el octavo lugar en la Ligue 1. “Estamos en muy buena forma, hemos ganado seis de los últimos ocho partidos. En cualquier momento podemos tener un momento más complicado, pero estamos en buena sintonía, se siente una buena atmósfera. Ojalá soñar con clasificar a la Europa League”, expresó el lateral.

Interés en Vicente Pizarro

Al ser consultado sobre qué futbolista chileno le gustaría incorporar a su equipo, Suazo sorprendió al mencionar a Vicente Pizarro. “Me gustaría traerme a Vicente Pizarro, es un tremendo jugador y para mí está para jugar en Europa perfectamente. Además, es tremenda persona y es un gran profesional”, enfatizó.

Perspectivas para la selección chilena

En cuanto a su participación con la selección chilena, Suazo anticipó que el año 2025 será crucial, dado que este año se cierra el proceso de clasificación para el Mundial 2026, en el cual Chile actualmente no se encuentra en zona de clasificación. “Nos estamos jugando la opción de jugar al Mundial en el séptimo lugar, no podemos pensar más allá sin estar en ese puesto. Me encantaría llegar sexto e ir directo, pero primero tenemos que llegar a esa posición. Estamos convencidos de que podemos lograrlos. De acá al final cada partido es una final y nos vamos a jugar la vida para llevar a Chile al Mundial”, afirmó.

A pesar de las dificultades, el exjugador de Colo Colo se mostró optimista respecto a su posibilidad de participar en su primera Copa del Mundo el próximo año. “Me veo ahí, a pesar del momento y de que ahora no estamos en la clasificación. Si no fuera así, ni siquiera iría a la selección. Voy porque creo que podemos estar”, concluyó.