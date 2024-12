Tragedia en Brasil: avioneta se estrella en zona comercial de Gramado dejando múltiples víctimas

Al menos nueve personas perdieron la vida este domingo tras el accidente de una avioneta en Brasil, específicamente en una zona comercial de la ciudad turística de Gramado, ubicada en el estado sureño de Rio Grande do Sul. El comisario Cléber dos Santos Lima, quien es el director del Departamento de Policía del Interior de la Policía Civil del estado, confirmó a la agencia AFP que “hay nueve muertos confirmados por (los servicios de) Defensa Civil y no hay sobrevivientes del avión”. Hasta el momento, las autoridades brasileñas no han proporcionado información precisa sobre la cantidad de pasajeros y tripulantes que se encontraban a bordo de la aeronave, un turbohélice Piper Cheyenne 400. Sin embargo, la Defensa Civil había indicado previamente que “preliminarmente, el avión transportaba diez personas”.

Detalles del accidente aéreo

La aeronave se estrelló en la mañana del domingo, impactando primero “contra la chimenea de un edificio, luego contra el segundo piso de una casa y después cayó sobre una tienda de muebles”, según lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública de Rio Grande do Sul. Además, se reportó que los destrozos “también alcanzaron a una posada”. En consecuencia del accidente, al menos 15 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, la mayoría de ellas debido a la inhalación de humo generado por el incendio que provocó el siniestro, el cual fue controlado por los bomberos.

Información sobre el vuelo

La avioneta había despegado del municipio de Canela, otro popular destino turístico en Rio Grande do Sul. El gobernador del estado, Eduardo Leite, expresó en su cuenta de X que “infelizmente, las informaciones iniciales indican que los ocupantes del avión no sobrevivieron”. También mencionó que estaba siguiendo de cerca el trágico episodio junto a las fuerzas de seguridad del estado.

Contexto turístico de Gramado

Gramado es reconocida como una de las ciudades más visitadas en el sur de Brasil, famosa por su arquitectura de estilo alemán y su impresionante paisaje montañoso.

Otro accidente trágico en Brasil

Este incidente representa el segundo accidente grave con múltiples víctimas en Brasil durante el fin de semana. El día anterior, un autobús colisionó con un camión y un vehículo menor en Minas Gerais, en el sureste del país. Las autoridades han elevado a 41 el número de muertos en este último accidente, que se considera el más grave en carreteras federales del país desde 2007. La Policía Civil informó en una conferencia de prensa que “41 cuerpos” de las víctimas del accidente han ingresado al instituto forense.