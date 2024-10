Pedro Astorga interviene tras amenaza de Manuel a Michelle en Gran Hermano Chile

Emociones a flor de piel en Gran Hermano Chile: la eliminación de Chama y la tensa confrontación entre Manuel y Michelle generan un intenso debate en redes.

El último episodio de Gran Hermano Chile, emitido el domingo, estuvo repleto de emociones intensas, sorpresas inesperadas y momentos de gran tensión que captaron la atención tanto de los participantes como de los televidentes. La jornada estuvo marcada por la entrada de Cony Capelli y la eliminación de la concursante venezolana Chama, lo que provocó una serie de reacciones, especialmente de Manuel, uno de los concursantes más controversiales del programa.

La decisión del público fue clara, ya que Chama fue eliminada con un 69% de los votos. Manuel, quien había desarrollado una relación cercana con Chama y le había expresado su amor durante su estancia en el reality, mostró su descontento de manera evidente. A pesar de que Chama intentó despedirse de manera cordial, afirmando: “Estoy tranquila. No me siento mal para nada. Me voy habiendo sido una persona real”, Manuel no pudo contener su frustración. En un tono desafiante, expresó: “Ha sido una bomba. Toda la gente falsa acá adentro se va a joder. Yo sé la persona que es Chama, y me quedo con eso. Espero que afuera la pueda conocer. Ella ha sido mi apoyo acá adentro. Gracias a ella he crecido mucho. No voy a perdonar si escucho algo sobre ella… Habrá un tornado acá adentro que cambiará la armonía”.

La tensión aumentó cuando Michelle Carvalho, otra de las participantes, respondió a Manuel con frialdad, diciendo: “Tranquilo, tú serás el próximo, Manuel”. Esta afirmación pareció intensificar la ira de Manuel, quien replicó: “Mira infeliz, seré tu pesadilla”, lo que fue interpretado como una amenaza directa hacia la modelo brasileña.

En medio de esta confrontación, Pedro Astorga decidió intervenir para defender a Michelle y calmar la situación. Con firmeza, le dijo a Manuel: “Tranquilo, Manuel, está bien que estés enojado, pero no se amenaza”. A pesar de sus esfuerzos, la atmósfera seguía cargada de tensión.

La situación escaló aún más cuando la cuenta de Instagram de Michelle Carvalho emitió un comunicado solicitando protección para la modelo, en respuesta a las amenazas recibidas por parte de Manuel. En el mensaje se enfatizó: “Solicito protección ante las amenazas recibidas por uno de los participantes de Gran Hermano. No debemos normalizar este tipo de conductas en televisión”.

Este incidente ha generado un amplio debate en las redes sociales, donde muchos seguidores del programa han manifestado su preocupación por el comportamiento de Manuel y han exigido que el reality tome medidas más estrictas para prevenir situaciones similares en el futuro. La intervención de Pedro Astorga fue bien recibida por muchos, especialmente por aquellos que apoyan la idea de una relación entre él y Michelle, destacando su disposición a defender a su amiga con respeto y seriedad.

La tensión dentro de la casa de Gran Hermano Chile continúa en aumento, y las próximas horas serán cruciales para observar cómo el programa manejará este conflicto y las posibles reacciones de Manuel tras la eliminación de Chama, su interés amoroso.