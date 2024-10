Malas noticias para La Roja: Lichnovsky revela cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Igor Lichnovsky, defensor del América, se perderá la doble fecha de Eliminatorias por una grave lesión. Su recuperación podría extenderse hasta abril del próximo año.

Quedan pocos días para que la Selección Chilena se prepare para una complicada doble fecha de Eliminatorias, donde se enfrentará a Brasil en un partido de local y a Colombia en un encuentro de visita. Una de las bajas más significativas para estos encuentros será la del defensor del América, Igor Lichnovsky, quien ha sido un jugador clave y un habitual titular en el equipo dirigido por Ricardo Gareca.

Igor Lichnovsky sufrió en agosto pasado una grave lesión, específicamente una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Esta lesión lo dejó fuera de la doble fecha de septiembre y, lamentablemente, lo mantendrá alejado de las canchas durante un periodo prolongado. Tras ser sometido a una cirugía para reparar el daño, Lichnovsky ha indicado que su proceso de recuperación será extenso, lo que podría significar que no regrese a jugar hasta marzo o abril del próximo año.

En una entrevista con Fox Sports México, el defensor expresó: “Acorde a los tiempos, es una lesión larga, puede que me queden siete meses todavía”. A pesar de la gravedad de su situación, Lichnovsky enfatizó la importancia de no centrarse únicamente en el tiempo de recuperación, sino en superar cada etapa del proceso de manera efectiva, afirmando: “Creo que lo más importante no es enfocarme en los tiempos, sino en ir superando cada etapa al 100 por ciento”.

Es relevante mencionar que el último partido que disputó Lichnovsky fue el 17 de agosto, justo antes de sufrir la lesión. Su ausencia se produce en un momento crítico, ya que se había consolidado como un jugador fundamental en la selección chilena bajo la dirección de Gareca, participando en seis partidos, de los cuales tres fueron amistosos y tres en la Copa América, todos ellos como titular.