Negro Piñera habla sobre su lucha contra la leucemia y un emotivo mensaje a su familia

El cantante Negro Piñera compartió su experiencia tras ser diagnosticado con leucemia en una emotiva entrevista con JC Rodríguez en el programa Primer Plano de Chilevisión. Durante la conversación, el artista habló sobre cómo ha enfrentado esta difícil noticia y el impacto que ha tenido en su vida.

Revelaciones sobre su diagnóstico

En la entrevista, Negro Piñera relató que la doctora que lo atendió le pronosticó apenas unos meses de vida. Sin embargo, a pesar de este sombrío pronóstico, el cantante mostró una actitud positiva y un fuerte deseo de luchar contra la enfermedad. “He tenido la suerte de ver varios doctores, unos te dan seis meses, otros te dan un año. Aquí el único doctor que vale es Dios“, expresó durante la charla.

Un mensaje de gratitud

El artista también compartió un emotivo mensaje antes de ser internado para comenzar su tratamiento de quimioterapia. La entrevista fue grabada el pasado martes, y el jueves ingresó al centro clínico, siendo dado de alta un día después. En sus palabras, Negro Piñera manifestó: “En estos momentos, cuando miro la vida recorrida, me es imposible no sentir agradecimiento por tantas personas e historias maravillosas que la vida me ha dado la oportunidad de conocer“.

Reflexiones sobre su vida

El cantante reflexionó sobre su trayectoria, afirmando: “He vivido una vida muy intensa, estoy muy agradecido de Dios, no me puedo quejar de nada. He tenido una vida plena, con alegrías, dolores, como todos“. Además, destacó la importancia de su carrera musical, diciendo: “La vereda de caminar esta carrera de músico es un regalo, donde uno puede alegrar los corazones de tanta gente, y lo he hecho por todo mi Chile, de Arica a Magallanes“.

Un sentido homenaje a su familia

Durante la entrevista, Negro Piñera también recordó a su familia, que ha enfrentado pérdidas recientes. En febrero, su hermano Sebastián falleció repentinamente. “Hemos despedido como familia a mi hermana Guadalupe y mi hermano Sebastián, que más que un hermano era un padre para mí. Como lo extraño… pero creo que me voy a juntar con él, para mí que me está llamando: ‘Negro vente pa’ acá y trae la guitarra“.

Determinación ante la adversidad

Finalmente, el cantante reafirmó su determinación de luchar contra la enfermedad, afirmando: “Pero voy a lucharla, voy a pelearla, voy a salir adelante, me tengo fe, estoy con ganas de seguir viviendo“. Su mensaje de esperanza y fortaleza resuena en un momento crítico de su vida, mostrando su compromiso con la vida y su carrera.