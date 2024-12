¿Quiénes son los 19 ganadores de La Suerte en Chile que aún no reclaman su premio?

Hasta el momento, La Suerte en Chile ha dejado a 19 ganadores sin reclamar sus premios, lo que podría significar que estos afortunados se arriesgan a perder la oportunidad de recibir su dinero. El concurso, organizado por Polla Chilena, ha premiado a un total de 30 personas con la suma de $3 millones de pesos, simplemente por poseer un RUT válido en el país. Los ganadores tienen un plazo de 60 días corridos para reclamar sus premios, y hasta ahora, solo seis de ellos han acudido a hacerlo.

Detalles sobre los ganadores

Según la información proporcionada por Polla Chilena, de los 30 ganadores, seis han asistido a reclamar su premio, mientras que cinco más han sido contactados. Sin embargo, aún quedan 19 ganadores que no han dado señales de vida. La institución ha instado a los ganadores a que se acerquen a reclamar sus premios antes de que expire el plazo establecido.

Premios y fechas de ganadores

Los ganadores de La Suerte en Chile fueron anunciados en varias fechas, incluyendo:

La situación actual plantea un escenario donde los ganadores que no se presenten a reclamar sus premios podrían perder la oportunidad de recibir el dinero que les corresponde. La Polla Chilena continúa haciendo esfuerzos para contactar a los ganadores restantes y asegurar que puedan recibir sus premios antes de que se cumpla el plazo de 60 días.

La situación de los ganadores de La Suerte en Chile sigue siendo un tema de interés, ya que muchos esperan que los afortunados se presenten a reclamar sus premios.