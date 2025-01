El Jordan 23 responde a acusaciones de violencia de su ex pareja Millaray en polémico live

El cantante urbano El Jordan 23 ha respondido a las acusaciones de su ex pareja, Millaray, quien lo acusó de agresión. En un video compartido por Millaray, se observa una discusión entre ambos, donde ella le dice: “Mira cómo me pegaste, mira. Te grabé, po, te grabé. Te voy a demandar”. Millaray es la madre de los hijos de El Jordan 23 y durante una transmisión en vivo, expuso su versión de los hechos, afirmando que el artista la maltrata y que ella ha sido víctima de su violencia.

En respuesta a estas acusaciones, El Jordan 23 realizó un live en el que defendió su posición, afirmando que “Millaray trata de dejarme a mí como golpeador, que yo soy el que la maltrata, que esto y que lo otro… Y no saben nada que esta machucá (sic) es la que siempre me ha pegado, me ha maltratado y me amenaza con videos cu… perkines (sic) que me tiene grabado a su conveniencia”. El artista se mostró indignado por las acusaciones y aseguró que no es el agresor en la relación.

Por su parte, Millaray continuó compartiendo mensajes en redes sociales, donde expresó su determinación de seguir adelante a pesar de las dificultades. Ella mencionó: “seguiré adelante cómo sea, durmiendo en el living de mi abuela o de mi papi, pero seguiré adelante porque siempre he podido sola en mi casa”. Millaray enfatizó su rol como madre, afirmando que siempre se encarga de sus hijos: “Estoy siempre sola con mis bebés, los baño, yo lo visto, yo les enseño, yo les doy su comida, sus leches, los acuesto y siempre andan bien vestidos porque ellos siempre serán mi prioridad”. También reflexionó sobre la dinámica familiar, indicando que “si me quedé fue por ellos, pero me doy cuenta de que estábamos mejor los 4, que siempre que estábamos los 5 algo malo pasaba y rompía toda la inestabilidad que había en nuestro hogar”.

El Jordan 23 no tardó en responder a las afirmaciones de Millaray, compartiendo un video de una discusión anterior donde ella lo agredía. En su defensa, dijo: “Y no muestro más pa’ atrás porque ella es una buena mujer, yo tengo mis errores y todo, pero nunca le haría ese daño a mi familia de estar exponiendo nuestros problemas o estar mintiendo para que la hagan cagar a ella”. El artista también mencionó que ha intentado mantener la calma y resolver las cosas de manera pacífica, pero se siente amenazado por las acciones de Millaray, quien lo ha amenazado con demandas.

En el contexto de estas acusaciones, es importante recordar que la violencia de género es un tema serio. Si eres víctima o testigo de violencia económica, psicológica, obstétrica, física o sexual, puedes recibir orientación gratuita y confidencial a través del número 1455 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG). También están disponibles otros recursos como el número +569 9700 7000 o el Fono Denuncia Segura: 600 400 0101. Para apoyo psicológico, social o legal, existen los Centros de la Mujer en todo el país.