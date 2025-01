Revelan detalles de la tensa relación entre José Miguel Viñuela y Daniel Fuenzalida: ¿una mujer en el centro de la polémica?

En el mundo del espectáculo, las rivalidades y conflictos son comunes, y uno de los episodios menos conocidos involucra a José Miguel Viñuela y Daniel Fuenzalida, que se originó por una relación amorosa. Esta situación se remonta a 2016, cuando Fuenzalida reveló detalles sobre su relación con Francisca Toro, quien fue su pareja y madre de su hija, en el programa Mujer Glam, conducido por Ana Sol Romero.

El conflicto por Francisca Toro

La enemistad entre Viñuela y Fuenzalida comenzó en un momento crítico de la relación de Fuenzalida con Toro. En ese tiempo, la pareja atravesaba una crisis que los llevó a no hablarse durante varios días. En un intento por reconciliarse, Fuenzalida decidió sorprender a Toro llevándole un ramo de flores a su casa. Sin embargo, se encontró con Viñuela en el lugar, lo que generó una situación incómoda.

Fuenzalida relató: “Yo pololeaba con la Francisca (Toro), que es la mamá de mi hija. Obviamente que en esa época yo era Huevito 2.0, Huevito carreteado. Entonces, mucha pelea con la Francisca en el pololeo. Y la Francisca animaba con Viñuela Mekano”.

El animador continuó explicando que había estado esperando a Toro en su casa, cuando de repente vio a Viñuela bajarse de un auto junto a ella. “Viene y se baja de un auto, de lado del acompañante. Yo estaba con mis flores. Y se baja Viñuela…”

Esta situación llevó a Fuenzalida a sentirse traicionado, ya que había estado en una relación con Toro durante aproximadamente un año. “Yo era el dueño de casa. Entraba a esa casa, había pololeado como un año. Se baja, y como ellos dos eran compañeros en el Mekano, y me dice ‘¡¿qué hací acá, hue…?!'”

A pesar de la tensión, Fuenzalida aseguró que nunca discutió el tema con Viñuela, aunque ambos se han encontrado en eventos como la Teletón.

Rumores sobre el fin de Me Late

Además de este episodio, surgieron rumores en el mundo del espectáculo que vinculaban a Viñuela con la cancelación del programa Me Late, que Fuenzalida conducía en TV+. Se especuló que la llegada de Viñuela a la misma cadena para animar el programa Tal Cual había influido en la salida de Fuenzalida de la estación.

En respuesta a estas especulaciones, Viñuela aclaró en el programa Juego Textual de Canal 13 en 2023: “Eso no es así. Nunca me voy a hacer cargo de algo en lo que no tengo ninguna responsabilidad. Daniel sabe que no tengo ninguna responsabilidad”.

Además, Viñuela mencionó que se comunicó con Fuenzalida para aclarar la situación, asegurando que no había problemas entre ellos. “Me da mucha pena que él no lo diga, pero yo lo llamé por teléfono, le dije que me estaban ofreciendo este programa, y él me dijo que estaba todo bien, que su rollo era con el canal”.