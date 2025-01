Tonka Tomicic en la mira: ¿qué hay detrás de su inminente quiebra y la protección de su entorno?

La conocida animadora chilena Tonka Tomicic se encuentra en el centro de la atención mediática debido a una considerable deuda de 180 millones de pesos con dos entidades bancarias. Según información divulgada por La Tercera, el Banco Santander ha solicitado la quiebra de la figura televisiva, lo que ha generado una serie de especulaciones sobre su situación financiera.



Declaraciones de Laura Landaeta

La periodista Laura Landaeta, autora del libro “Caso Relojes”, se pronunció sobre la complicada situación de Tonka Tomicic. En una entrevista en “La Voz de los que sobran”, Landaeta afirmó que, a pesar de que la animadora enfrenta a varios acreedores, su situación es más compleja de lo que se ha informado. “Tonka está a punto de tener que declararse en quiebra, pero solo en Chile, ya que tiene recursos en el extranjero”, explicó.

Implicaciones legales y protección

La periodista también insinuó que la animadora podría estar más involucrada en un entramado legal de lo que se ha divulgado públicamente. “Tonka ha estado blindada por alguien muy poderoso, lo que le ha permitido presentarse como víctima en esta situación”, afirmó Landaeta, sugiriendo que hay más sobre la animadora de lo que se percibe a simple vista.

Relación con Parived

Con base en sus investigaciones, Landaeta ha llegado a sorprendentes conclusiones sobre la relación de Tonka Tomicic con Parived, su pareja. “Ella ha sabido seducir a la opinión pública, pero detrás de esa elegancia hay un trasfondo preocupante”, comentó, sugiriendo que el rol de Parived podría no ser el que se cree.

Cuestionamientos sobre la protección

Finalmente, la periodista plantea interrogantes sobre la protección que recibe Tomicic. “Si realmente no tiene nada que ver, ¿por qué la protegen tanto? He llegado a pensar que Parived fue una pieza en su juego, no al revés”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de que la historia de Tonka Tomicic sea más intrincada de lo que se ha presentado hasta ahora.