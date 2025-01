Karina Valenzuela denuncia agresiones verbales tras su polémica en la farándula chilena

Karina Valenzuela ha sido objeto de atención mediática tras su vinculación con el quiebre del matrimonio entre Sergio Freire y Maly Jorquiera. Este hecho ha llevado a Valenzuela a aparecer en diversos programas de televisión, generando un interés considerable en su situación personal. Sin embargo, esta notoriedad también ha traído consigo una serie de problemas en su vida cotidiana, especialmente en lo que respecta a la interacción con otras personas.

Incidente en el mercado

Karina Valenzuela relató a través de su cuenta de Instagram que, en los primeros días de 2025, sufrió un ataque verbal por parte de dos mujeres que conocía. Según su testimonio, las agresiones fueron muy intensas y la dejaron profundamente afectada. En sus propias palabras, Valenzuela expresó: “Salí a comprar agua con y sin gas, chocolates y chicles hue… y me atacaron verbalmente muy mal dos tipas que yo era la… patas negras… ¡Es que cómo!”

Valenzuela, visiblemente indignada, continuó su relato diciendo: “Pensé caleta en contar esto, pero sí lo cuento. Me hicieron un daño de la pe… Aparte ya no soy la misma. No peleo, evito y peor, me da pena y lloro”. Este comentario refleja el impacto emocional que el incidente tuvo en ella, indicando que su estado de ánimo ha cambiado considerablemente desde entonces.

Reflexiones sobre la influencia social

En su relato, Karina Valenzuela también hizo hincapié en el contexto social que rodea su situación. Mencionó que el ataque verbal ocurrió en un “punto market estilo bencinera”, lo que sugiere que el ambiente cotidiano puede ser un escenario de hostilidad. Además, Valenzuela expresó su frustración al afirmar: “¿Qué onda la influencia? ¡Prácticamente eran de la familia!” Esto indica que las relaciones personales pueden complicarse en medio de situaciones de alta visibilidad mediática.

Valenzuela atribuyó parte de la culpa por lo sucedido a lo que ella denomina “influencia patriarcal” que, según su perspectiva, es un factor que contribuye a las críticas que recibe tanto en redes sociales como en su vida diaria. En sus palabras, “Nos hubiéramos todos evitado tanto daño de algo que ni siquiera fue…” lo que sugiere que considera que la situación ha sido malinterpretada o exagerada por otros.

Este incidente ha puesto de manifiesto no solo las dificultades personales que enfrenta Karina Valenzuela, sino también las dinámicas sociales que pueden influir en la percepción pública de las personas involucradas en controversias mediáticas.