Javiera Díaz de Valdés confronta a Pablo Mackenna por polémica deuda de pensión alimenticia

Javiera Díaz de Valdés volvió a hacer público un conflicto con su ex pareja, Pablo Mackenna, relacionado con una deuda de pensión de alimentos. La actriz utilizó las redes sociales para confrontar al escritor, quien había hecho una publicación que aludía a la ministra del Interior, Izkia Siches, escribiendo simplemente “Tohá”. En respuesta, Díaz de Valdés le preguntó: “¿Te gusta? ¿Votas por ella? ¿Qué pensará ella de los papitos corazón? ¿Cuáles serán sus políticas al respecto? Llevamos años ya Pablito”. Además, le hizo un llamado directo, indicando: “Como no contestas el teléfono, te hablo por acá, siempre presente con frases elocuentes y tan justas”.

Contexto de la situación

La situación entre Javiera Díaz de Valdés y Pablo Mackenna se ha vuelto más compleja a raíz de la deuda de pensión de alimentos que el escritor tendría con su ex esposa. Este conflicto se ha intensificado en el contexto de las redes sociales, donde la actriz ha decidido expresar su descontento públicamente.

Declaraciones de Javiera Díaz de Valdés

Durante su participación en el podcast Más que Titulares, Javiera Díaz de Valdés abordó el tema y explicó sus motivaciones para hablar sobre su situación personal. La actriz mencionó: “A mí la verdad es que no me gusta exponer mis cosas. De hecho, toda la vida me he quedado súper callada con mis temas familiares, he sido lo más discreta y elegante que hay, con temas que han sido hasta públicos, pero claro, hubo un día en que ya no”.

A pesar de su deseo de mantener la discreción, Díaz de Valdés no dudó en criticar a su ex esposo, sugiriendo que “hay gente que le preocupa más la imagen pública que la ética real de las cosas, que funcionan más por lo que vaya a decir la gente más que porque realmente toman conciencia”.

Reflexiones sobre la maternidad

En sus declaraciones, la actriz también reflexionó sobre su papel como madre, afirmando: “Yo tampoco soy perfecta, no estoy de súper madre acá. Yo estoy ahí, porque es inconcebible no estar y porque lo hago con una felicidad tremenda”. Estas palabras subrayan su compromiso con su familia a pesar de las dificultades que ha enfrentado en su relación con Mackenna.

El estado de salud de Pablo Mackenna

Pablo Mackenna ha estado lidiando con problemas de salud, específicamente un diagnóstico de cáncer, lo que ha añadido una capa de complejidad a la situación. En una de sus intervenciones, el escritor expresó: “Tienes clara la sensación de finitud”, lo que refleja su estado emocional y físico en medio de su lucha contra la enfermedad.

Recuerdos de un año tras su fallecimiento

Javiera Díaz de Valdés también ha compartido un emotivo mensaje en recuerdo de su ex esposo, a un año de su fallecimiento. Este aspecto de su vida personal ha sido un tema recurrente en sus intervenciones, mostrando la dualidad de su relación con Mackenna, marcada por momentos de amor y conflicto.