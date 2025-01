Daniel Fuenzalida envía un mensaje crucial sobre adicciones en Año Nuevo

La celebración de Año Nuevo en Chile es un momento significativo para muchos, donde se busca compartir con seres queridos, aunque también puede ser un periodo de excesos. En este contexto, el conductor de televisión Daniel Fuenzalida ha decidido utilizar su plataforma para enviar un mensaje importante a quienes enfrentan problemas de adicción, a través de un video publicado en sus redes sociales. Este mensaje es especialmente relevante durante las festividades, que pueden ser complicadas para quienes luchan con estas dificultades.

Mensaje de concienciación sobre adicciones

En el video que grabó para el centro de rehabilitación Contradicción, que él mismo fundó en 2012, Fuenzalida compartió su experiencia personal, afirmando: “Yo me reventé en los Años Nuevos. Sí, me hice mierda en los Años Nuevos. Jalé, tomé, apagué tele, pasé para el otro día, me peleé y tuve un accidente”. Con estas palabras, el conductor busca conectar con aquellos que pueden estar enfrentando situaciones similares, enfatizando la importancia de la responsabilidad en el consumo de alcohol y drogas durante estas fechas.

La importancia de la celebración responsable

El mensaje de Fuenzalida está dirigido específicamente a las personas que están lidiando con adicciones, pero también hace un llamado a todos sus seguidores para que celebren de manera responsable. En sus palabras, “A todas las personas que están consumiendo, que van a consumir este fin de año o a las personas que se están rehabilitando, son importantes estas fechas para cuidarnos, para poder tomar conciencia de que nosotros tenemos una enfermedad”.

El conductor también reflexionó sobre cómo el fin de año puede ser un momento de euforia, pero también de bajones emocionales, lo que puede llevar a un consumo problemático de sustancias. “El consumo problemático de alcohol y drogas llega en la euforia y en los bajones, y estas fechas son súper importantes, sobre todo el Año Nuevo, pues uno hace un balance”, explicó.

Reflexiones sobre el cambio y la autoevaluación

Fuenzalida continuó su mensaje señalando que muchas personas, al hacer un balance de su año, pueden caer en la trampa de pensar que el nuevo año traerá un cambio radical sin tomar acciones concretas. “Entonces, la persona que le fue mal dice: ‘¿Por qué me pasó todo esto a mí? Me voy a aliviar con un copete y voy a apagar tele, pues no me puede ir tan mal, entonces quiero borrarme de este 2024 y voy a comenzar este 2025 con todo'”, comentó.

Sin embargo, el conductor advirtió que este tipo de pensamientos son engañosos, afirmando que “es una mentira que nos estamos dando, el 2024 va a ser igual al 2025 si uno no toma las riendas de su vida”.

Este mensaje de Daniel Fuenzalida resuena con muchos, especialmente en un momento del año que puede ser tanto de celebración como de reflexión personal.