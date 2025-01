Keylor Navas se une a Newell’s gracias a la recomendación de Lionel Messi

El mercado de pases del fútbol argentino ha tomado un giro inesperado con la llegada de Keylor Navas a Newell’s Old Boys. El arquero costarricense, que se encontraba sin club desde mediados de 2024, se une al equipo rosarino como un refuerzo destacado, aportando su vasta experiencia al club. En este contexto, se ha confirmado que Lionel Messi desempeñó un papel crucial en la decisión de Navas de unirse a la Lepra, recomendándole encarecidamente esta opción.

La influencia de Lionel Messi en la decisión de Navas

La relación entre Keylor Navas y Lionel Messi se remonta a sus años como rivales en las ligas europeas, donde Navas defendía la portería del Real Madrid y Messi lideraba el ataque del FC Barcelona. Con el tiempo, ambos jugadores se encontraron en el Paris Saint Germain, donde desarrollaron una amistad sólida. Según el representante de Navas, fue Messi quien le sugirió al arquero costarricense que se uniera a Newell’s, lo que influyó significativamente en su decisión de optar por el club rosarino en lugar de otras opciones como San Lorenzo o Colo Colo.

Navas, al considerar la propuesta de Newell’s, se comunicó con Messi para discutir la posibilidad de unirse al equipo. Además de recomendarle el club, Messi le sugirió que se alojara en un prestigioso club de campo donde él mismo tiene una residencia y donde suele pasar las festividades.

Recuerdos de su tiempo juntos en el PSG

En una reciente entrevista, Keylor Navas compartió anécdotas sobre su experiencia al jugar junto a Lionel Messi en el PSG. Recordó uno de sus primeros entrenamientos en el club parisino, donde Messi le marcó un gol. Navas reflexionó sobre los desafíos que enfrentó al ser su rival en el pasado, mencionando que era complicado anticipar sus tiros. Sin embargo, al convertirse en compañero de equipo, Navas expresó que ya no tendría que lidiar con la presión de detener los disparos de Messi.

El arquero costarricense comentó: “Cuando Messi vino a París, estábamos entrenando y me marcó un gol. Me acordé de los goles que marcó cuando jugó contra mí; fue una pesadilla y era difícil predecir dónde dispararía. Me acerqué a él y le dije: ‘Puedes marcar tantos goles como quieras en el entrenamiento, porque cuando juguemos el partido real, estarás en mi equipo. No necesitaré la tensión y la alta concentración’”.

Situación actual de Keylor Navas

Después de no renovar su contrato con el PSG, Keylor Navas quedó libre en agosto de 2024, lo que le permitió explorar nuevas oportunidades en su carrera. Su llegada a Newell’s Old Boys representa un nuevo capítulo en su trayectoria, donde se espera que aporte su experiencia y habilidades al equipo. La decisión de unirse a Newell’s, impulsada por la recomendación de Messi, subraya la importancia de las relaciones personales en el mundo del fútbol y cómo estas pueden influir en las decisiones de los jugadores.