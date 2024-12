Messi apoya a Saja en su posible regreso a Racing: ¿qué significa esto para el club?

Lionel Messi se encuentra disfrutando de un merecido descanso tras un año exitoso con la Selección Argentina, mientras se prepara para mejorar su rendimiento con el Inter Miami en la próxima temporada. A pesar de su descanso, el delantero de la Albiceleste se mantiene informado sobre la situación de varios clubes argentinos, incluyendo a Racing. En este contexto, Messi ha ofrecido su consejo a Sebastián Saja, instándolo a considerar unirse a Diego Milito como posible director deportivo de la Academia, en caso de que este gane las elecciones.

Diego Milito y la candidatura a la presidencia de Racing

Diego Milito, quien es uno de los candidatos a la presidencia de Racing, ha manifestado que, si resulta electo, Sebastián Saja regresaría al club de Avellaneda para asumir el cargo de director deportivo. En este marco, Lionel Messi tuvo una conversación con el exarquero de Racing, brindándole su apoyo para que se una a la candidatura de Milito. Además, Messi se mostró al tanto de la reciente consagración de Racing en la Copa Sudamericana, lo que demuestra su interés por el club.

Las declaraciones de Sebastián Saja

Sebastián Saja compartió detalles sobre su conversación con Lionel Messi, afirmando: “Cuando hablé con él y le conté la posibilidad de Racing, me dijo ‘ni lo dudes’. Le gusta mucho lo que tiene que ver con la dirección deportiva. Me apoyó desde el primer momento. Después de los partidos por la Copa Sudamericana hablamos de Racing. Está al tanto de todo”. Estas declaraciones han emocionado a los hinchas de Racing, quienes se sienten alentados al saber que Messi ha seguido de cerca el éxito del club.

La anécdota de Diego Milito y Lionel Messi

Diego Milito también recordó un momento significativo relacionado con su candidatura y la conversación con Messi. Al llegar al Inter Miami para reunirse con Sebastián Saja, Messi, como si tuviera un presentimiento, le preguntó si había ido a buscar al exarquero para llevarlo a Avellaneda. En ese instante, Milito aún no había hecho pública su intención de postularse como presidente de Racing. Milito relató: “Cuando lo vi a Leo lo primero que me dijo es: ‘Sebas es un crack. ¿Lo viniste a buscar, no?’. Yo todavía no había anunciado mi candidatura”. Esta interacción resalta la conexión entre los jugadores y su interés por el futuro del club.

El futuro de Sebastián Saja en Racing

La posibilidad de que Sebastián Saja regrese a Racing está vinculada a la candidatura de Diego Milito. Si Milito gana las elecciones, Saja podría asumir un papel clave en la dirección deportiva del club, lo que generaría expectativas entre los aficionados. La relación entre Messi, Saja y Milito refleja el interés de figuras destacadas del fútbol argentino en el desarrollo y la gestión de los clubes, así como la importancia de la comunicación y el apoyo entre ellos.