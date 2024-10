Agresión a profesora en Argentina: madres la atacan por supuestos maltratos a sus hijos

En un incidente alarmante ocurrido en la Escuela Primaria N°17 de Marcos Paz, Buenos Aires, Argentina, una profesora fue objeto de una agresión violenta por parte de un grupo de madres de alumnos. Este ataque fue capturado en un video que se ha difundido ampliamente en las redes sociales, mostrando la brutalidad de la situación.

Descripción del incidente

El video muestra a la docente siendo atacada por varias mujeres que la acusan de maltratar a sus hijos. Una de las agresoras se escucha gritar: “¡Los chicos no se tocan! ¡¿Oíste?! ¡A mi hijo nadie lo maltrata! ¡Sáquenle una foto de la cara para escracharla! ¡Te tenemos grabada hija de mil pu..!” Otra madre se unió a la confrontación, afirmando: “Se metió con Bautista y la tenemos grabada. ¿Por qué no hablas con la criatura la c… de tu madre? ‘Negros de mierda’ le dice a los nenes”. La tercera mujer involucrada también expresó su indignación, diciendo: “A mi hijo nadie lo maltrata. Te voy a matar hija de p… Dijo que no sirven para una mierda”, mientras la profesora intentaba protegerse de los golpes y patadas, ya en el suelo.

Reacciones en redes sociales

Una de las apoderadas que participó en el ataque explicó en redes sociales su versión de los hechos, afirmando: “Esta señorita de inglés maltrata a los niños física y psicológicamente, discrimina, grita y de más. Con los chicos nooo… Con los que nos cuesta criar a nuestros hijos va venir una profesora de inglés a bajarles la autoestima y a denigrarlos”. También mencionó que los directivos de la escuela defendían a la docente, instando a otros a realizar denuncias: “Hagan las denuncias que quieran, los chicos ya van a hablar”.

Comunicado del Frente de Unidad Docente Bonaerense

Ante este violento episodio, el Frente de Unidad Docente Bonaerense emitió un comunicado en el que condenaron la agresión. En el documento se destacó: “Es inadmisible que tanto nuestras alumnas y alumnos como docentes tengan que vivir situaciones hostiles dentro del ámbito escolar”. Además, afirmaron que este tipo de actos son un mensaje claro de que no se tolerarán agresiones ni situaciones de violencia en los lugares de trabajo, subrayando que “Las escuelas son lugares seguros y de respeto mutuo”. El comunicado concluyó con la frase: “Con los niños no, con los docentes tampoco”.