Melania Trump aboga por la libertad individual y el derecho al aborto en su autobiografía

Asegura que cada persona debe tener la autonomía para tomar decisiones sobre su propio cuerpo.

Melania Trump ha reafirmado su postura a favor del aborto en un video que se ha difundido tras la revelación de los primeros extractos de su libro autobiográfico titulado “Melania”. Esta declaración se produce en un contexto político significativo, a un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y contrasta con la posición de su esposo, Donald Trump.

En el video, Melania Trump expresa: “La libertad individual es un principio fundamental que defiendo”. A lo largo de su mensaje, enfatiza la importancia de este derecho, afirmando que “sin duda no hay lugar para concesiones cuando se trata de este derecho esencial que toda mujer posee desde su nacimiento: la libertad individual”. Aunque no menciona explícitamente la palabra “aborto”, plantea la pregunta: “¿Qué significa realmente mi cuerpo, mi elección?”.

De acuerdo con información proporcionada por The Guardian, se han obtenido extractos del libro de Melania, que será lanzado oficialmente el 8 de octubre a través de Amazon. En su autobiografía, Melania detalla su perspectiva sobre el derecho al aborto, afirmando: “Restringir el derecho de una mujer a elegir si interrumpir un embarazo no deseado es lo mismo que negarle el control sobre su propio cuerpo. He llevado esta creencia conmigo durante toda mi vida adulta”. Además, plantea la cuestión de por qué alguien que no sea la mujer misma debería tener la autoridad para decidir sobre su propio cuerpo, subrayando que “el derecho fundamental de la mujer a la libertad individual, a su propia vida, le otorga la autoridad de interrumpir su embarazo si lo desea”.

CNN ha reportado que Donald Trump, por su parte, ha manifestado con orgullo que fue él quien facilitó la derogación de la protección del derecho al aborto en junio de 2022, una decisión que se tomó en el contexto del caso Roe vs Wade, que había estado vigente desde 1973. Es relevante mencionar que Donald Trump fue responsable de nombrar a los tres jueces del Tribunal Supremo que contribuyeron a eliminar las protecciones federales al aborto.

A pesar de su historial, el candidato republicano ha indicado que, en caso de ser reelegido, no apoyaría una prohibición federal del aborto, dejando la decisión en manos de las legislaturas estatales. Durante su campaña, Trump ha adoptado una postura contradictoria sobre el tema. En un debate presidencial celebrado el 10 de septiembre, el ex presidente afirmó que en algunos estados demócratas se permite el aborto incluso después del nacimiento del niño, diciendo: “El bebé nacerá y entonces decidiremos qué hacer con él. En otras palabras, lo ejecutaremos”. También acusó a Tim Walz, compañero de fórmula de Kamala Harris, de haber afirmado que “el aborto en el noveno mes está perfectamente bien”, lo cual fue corregido por la presentadora del debate, quien aclaró que “no hay ningún Estado en el país en el que sea legal matar a un bebé después de haber nacido”.