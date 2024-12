Trágico accidente en Brasil deja al menos 32 muertos y múltiples heridos en la BR-116

Al menos 32 personas perdieron la vida este sábado en un trágico accidente de tránsito que involucró un autobús, un camión y un vehículo menor en el estado brasileño de Minas Gerais, ubicado en el sureste de Brasil, según informó el Cuerpo de Bomberos Militar. Todas las víctimas eran pasajeros del autobús, que se incendió tras el choque.



En un primer comunicado, los bomberos indicaron: “Tras horas de trabajo, los bomberos consiguieron extinguir las llamas y ya han sacado a 22 víctimas carbonizadas que quedaron atrapadas entre los fierros”. Posteriormente, en un informe actualizado, la cifra de muertos se elevó a al menos 32.

La portavoz de los bomberos explicó a la agencia AFP que las víctimas fatales son “entre 32 y 35”, pero que “aún no fue posible precisar el número exacto debido al estado de los cuerpos”. Se espera que una cifra definitiva sea proporcionada tras la pericia policial.

Detalles del accidente

El autobús se encontraba en la autopista BR-116, realizando un trayecto desde Sao Paulo hacia Vitória da Conquista, en el estado de Bahía. Alrededor de las cuatro de la mañana, el vehículo sufrió un pinchazo en uno de sus neumáticos a la altura de la localidad de Lajinha, lo que provocó que el conductor perdiera el control y colisionara contra un camión. Un vehículo menor que circulaba detrás también se vio involucrado en el accidente, aunque sus tres ocupantes lograron salir ilesos.

Tras el impacto, el autobús volcó y se incendió. Las autoridades confirmaron que 13 personas lograron escapar con vida y fueron trasladadas a centros de salud para recibir atención médica.

Reacciones oficiales

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y anunció que había ordenado la “movilización total” del Ejecutivo regional para atender la situación.

En sus redes sociales, Zema escribió: “Nuestras fuerzas de seguridad trabajan sin interrupción desde la madrugada y a lo largo de la mañana para atender con agilidad el incidente”.

El gobernador también publicó: “Determinei mobilização total do @governomg no atendimento às vítimas e suporte aos familiares no trágico acidente na BR-116, em Teófilo Otoni. Nossas Forças de Segurança trabalham sem interrupção desde a madrugada e ao longo dessa manhã para atender com agilidade a ocorrência.”

Este accidente ha conmocionado a la comunidad local y ha resaltado la necesidad de mejorar la seguridad en las carreteras del país.