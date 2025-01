Pablo Candia se despide de Zona de Estrellas: ¿qué lo llevó a CHV?

El periodista Pablo Candia se despidió el día de ayer, lunes, de Zona de Estrellas, un programa en el que fue panelista durante cuatro años. Su salida se debe a su incorporación a CHV, donde formará parte de Plan Perfecto, un nuevo espacio vespertino de espectáculos que es liderado por Diana Bolocco.



Despedida emotiva de Pablo Candia

Durante los primeros minutos del programa, Candia tomó la palabra para expresar su agradecimiento al equipo y también para recordar la reciente partida de Claudia Schmidt, quien dejó el programa tras un enfrentamiento con Adriana Barrientos. En sus palabras, “Tengo sentimientos encontrados, mucha pena de dejar a los dos equipos (Zona de Estrellas y Sabores). Fueron cuatro años donde crecí mucho. Le quiero dar las gracias a Jime Pereyra, porque si no fuera por ella no estaría aquí. En segundo lugar, a Sergio Marabolí que fue el editor de este programa y el primero en creer en mí de la mano también de Pablo Venegas, dueño de este canal y a la familia en general. Los quiero mucho”, afirmó Candia, según lo consignado por El Filtrador.

Reflexiones sobre su paso por el programa

El comunicador también se refirió a la ausencia de Claudia Schmidt, mencionando: “No es el final que me hubiese gustado, no está Claudia, ustedes saben las razones del por qué no está, pero nada, las cosas son como son”. Además, destacó el esfuerzo diario del equipo para llevar a cabo cada capítulo del programa, expresando: “Ustedes no se imaginan todo lo que trabajan para entregarles un programa bueno, con energía y cariño; es un trabajo que se hace con base en el esfuerzo y qué bueno que lo valoren con la sintonía que nos entregan todos los días”.

Despedida de Mario Velasco

En su despedida, Candia también tuvo palabras para el animador del espacio, Mario Velasco. “Somos los más antiguos, gracias por el cariño, la buena onda y paciencia; te quiero mucho, lo sabes y tienes que estar bien y mejor”, le dijo. Velasco respondió con gratitud: “Desearte lo mejor, sé que eres un tremendo profesional. Aquí diste la vida en montones de ocasiones, te tocó desde distintos puntos de vista (…) Eres un tipo que tiene sentido del espectáculo (…) Sé que te va a ir increíble, te deseo lo mejor”.

El animador también se mostró emocionado al recordar un momento difícil en su vida, donde Candia le brindó su apoyo, afirmando: “Eso no se olvida nunca. Tú sabes por qué te lo digo y por qué te preocupaste por mí”.