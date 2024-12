Pancho Saavedra revela el emotivo momento en que habló con su padre sobre su boda

El animador Pancho Saavedra compartió detalles sobre un momento crucial en su vida: su decisión de casarse. En una reciente conversación, Saavedra relató las emociones que experimentó al comunicarle a su padre su orientación sexual y su intención de contraer matrimonio.

La revelación a su padre

Pancho Saavedra recordó que un mes antes de su boda, él y su pareja, Coke, viajaron a Curicó. Sin embargo, no se alojaron en la casa familiar, ya que Coke optó por hospedarse en un hotel, mientras que Saavedra se quedó en su hogar. En ese momento, la única persona que conocía su orientación sexual era su madre.

En sus propias palabras, “La única que sabía que era gay era mi mamá”. Este hecho lo llevó a ocultar su relación a su padre hasta poco antes de la ceremonia.

La decisión de ser honesto

Saavedra relató una conversación significativa con su pareja, quien le expresó su frustración: “El Coke me dice ‘sabes que se acabó la hue…, en serio, o sea, yo no soy cualquier hue… para que me andes trayendo escondido acá. Se acabó. Te quieres casar conmigo, nos vamos a casar y no sabe tu papá. Esto me parece un circo’”. Ante esto, Saavedra reconoció que su pareja tenía razón y decidió ser honesto.

El momento de la verdad

Finalmente, Pancho Saavedra se armó de valor y se dirigió a su padre. En su relato, mencionó: “Llego al otro día a la carnicería y le digo ‘papá, sabes que te tengo que decir algo, soy gay y me caso’. Soy el mismo hue… que te habló hace un minuto, soy el mismo, la vida sigue, la vida continúa”. Esta declaración marcó un antes y un después en su vida, ya que eligió enfrentar la situación con sinceridad.