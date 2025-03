El papa Francisco se recupera en el hospital tras más de dos semanas de tratamiento, su estado es “estable”

El papa Francisco ha estado hospitalizado durante más de dos semanas en el hospital Gemelli de Roma, y la Oficina de Prensa del Vaticano ha emitido un comunicado informando que el pontífice “ha descansado bien toda la noche”. Durante la tarde de este domingo, se comunicó que el estado clínico del papa es “estable”, aunque su situación médica es considerada compleja.

Estado clínico del papa Francisco

Desde la Santa Sede, se ha indicado que el papa Francisco se encuentra apirético, lo que significa que no presenta fiebre. Además, se ha aclarado que no ha requerido ventilación mecánica no invasiva, sino que ha estado recibiendo únicamente oxigenoterapia de alto flujo. Esta información es relevante para entender la evolución de su salud en el contexto de su tratamiento.

Hospitalización y tratamiento

El papa Francisco fue ingresado en el hospital el 14 de febrero para continuar con su tratamiento contra la bronquitis. Sin embargo, su situación se complicó debido a una “infección polimicrobiana” en su sistema respiratorio, lo que ha llevado a un cuadro médico más complejo. La atención médica que ha recibido en el hospital Gemelli ha sido crucial para su recuperación.

Información adicional sobre la salud del pontífice

La Santa Sede ha mantenido informada a la comunidad sobre el estado de salud del papa Francisco, enfatizando la importancia de su tratamiento y la atención que ha recibido. La situación actual, aunque estable, sigue siendo monitoreada de cerca por los médicos que lo atienden.

El papa Francisco continúa en el hospital mientras se recupera de su enfermedad, y se espera que la información sobre su salud siga siendo comunicada de manera oficial por la Oficina de Prensa del Vaticano.