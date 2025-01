Pepe Mujica habla sobre su estado de salud y su emotiva despedida a Uruguay

Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, ha confirmado que su estado de salud ha empeorado debido al cáncer que padece, indicando que le queda poco tiempo de vida.

En una reciente entrevista con Búsqueda, el político de 89 años compartió detalles sobre su situación médica, afirmando que “el cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada”. Mujica, quien se describe a sí mismo como un anciano con dos enfermedades crónicas, explicó que su cuerpo no puede soportar más tratamientos, ya que “no me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”.

Estado de salud y decisiones personales

El exmandatario uruguayo ha decidido no someterse a más procedimientos médicos en un intento por combatir la enfermedad, afirmando que su cuerpo “no aguanta más”. En sus declaraciones, Mujica expresó su resignación ante su situación, diciendo: “Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”.

Despedida a los compatriotas

Mujica también manifestó su deseo de despedirse de sus compatriotas, subrayando la importancia del respeto en una democracia. “Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto”, comentó. Durante la entrevista, los periodistas presentes notaron que el político estaba visiblemente emocionado y expresó: “La primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos”.

Última entrevista

Finalmente, Pepe Mujica confirmó que esta fue su última entrevista, declarando: “Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”. Su mensaje ha resonado en la opinión pública, recordando su legado y su conexión con el pueblo uruguayo.