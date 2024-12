Escándalo en el fútbol: Ricardo Gareca se somete a prueba de ADN por paternidad inesperada

La Selección Argentina se encuentra en un periodo de descanso tras una exitosa temporada en la que logró mantenerse en la cima del Ranking FIFA, avanzó en las Eliminatorias Sudamericanas y se coronó campeona de la Copa América por segunda vez. El equipo, dirigido por Lionel Scaloni, reanudará su actividad en marzo con nuevos encuentros en su camino hacia la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, la Albiceleste ha captado la atención mediática debido a un escándalo que involucra a un exjugador y actual entrenador de otro equipo nacional.

Ricardo Gareca y la prueba de ADN

Ricardo Gareca, quien fue jugador de la Selección Argentina y actualmente es el entrenador de la Selección Chilena, ha sido el centro de atención tras hacerse pública su decisión de someterse a una prueba de ADN. Gareca llegó a Buenos Aires con el propósito de determinar si es el padre de una mujer llamada Mary Delgado, de 40 años, quien solicitó la prueba y se dirigió a los medios de comunicación para hablar sobre el asunto. El exdelantero de la Albiceleste expresó que no tuvo inconvenientes en presentarse a las pruebas, aunque deseaba que el proceso se manejara de manera privada.

Declaraciones de Gareca

En sus declaraciones, Gareca comentó: “Yo nunca tuve problemas con nadie. Simplemente, me hubiese gustado que esto agarrase otro curso privado. Soy una persona pública que tiene una familia, que tiene hijos, nietos. Me hubiese gustado que esto se manejara de otra manera. Mi familia está al tanto de todo, yo no oculto nada. Apareció 40 años después”. Además, el exjugador aclaró que en el momento en que se produjo el posible vínculo, él estaba soltero y, en caso de que la prueba resulte positiva, se comunicará con la madre de Delgado.

Un pasado complicado

Este no es el primer episodio de este tipo en la vida de Gareca. Hace más de diez años, el exjugador reconoció a una de sus hijas, un hecho que también generó revuelo mediático. En 2013, Gareca se enteró de la existencia de Fiorella, quien se puso en contacto con su hijo mayor, Milton. Gareca recordó que fue un momento difícil, pero que contó con el apoyo y la comprensión de su esposa.

Reflexiones sobre su experiencia

Gareca compartió su experiencia en una entrevista, afirmando: “Es una historia particular, es la primera vez que lo cuento. Fue en el año 2013, cuando ya habían pasado 30 años. Fue algo increíble. Era un momento mío, profesional, bárbaro en todo aspecto, y de la nada aparece una hija. Fue una etapa dura de mi vida, complicada, en la que tuve la comprensión de mi esposa, a la que le estoy eternamente agradecido”. Estas declaraciones fueron realizadas en Urbana Play, donde el exjugador reflexionó sobre la complejidad de su situación familiar.