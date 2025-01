Sergio Freire aborda la polémica infidelidad en su último show de stand up

El año 2023 ha sido complicado para Sergio Freire y Maly Jorquiera, especialmente tras la revelación de una infidelidad por parte de Freire hacia su cónyuge. Desde que se conoció esta situación, ambos han abordado el tema en diversas ocasiones, alternando entre el humor y la seriedad. En un reciente espectáculo de stand up, Freire optó por la comedia para referirse a la controversia.



Presentación en San Miguel

Según reportes de Chilevisión, el comediante se presentó en San Miguel hace unos días, donde hizo alusión a la polémica que lo rodea. Un video que se volvió viral en TikTok mostró al artista haciendo varias bromas, incluso refiriéndose a un antiguo chiste que había compartido anteriormente. En su actuación, Freire expresó: “Sí, soy el más hueón (sic) de Chile. Si po’, lo que la gente soluciona entre cuatro paredes, la gente normal, a mí también me pasó. Pero es como si yo viviera en la casa de vidrio”.

Además, el comediante continuó diciendo: “Pisé el palito. Pero uno se sacude, se para y se levanta, pero a mí me han invitado a programas a contar la verdad y yo dije ‘no, voy al club San Miguel’”, lo que provocó risas entre el público presente.

Comentarios de Maly Jorquiera

Por su parte, Maly Jorquiera también ha abordado la situación en sus rutinas de stand up. En una de sus presentaciones, mencionó que ambos estaban separados, afirmando: “Todo mejora, yo soy la niña símbolo. Si les sirve de consuelo mi historia se las voy a contar. Yo me casé y me separé al tiro. Saben que no lo vi venir, pero no importa porque se destapó solo”.

Sin embargo, días después, Sergio Freire desmintió las declaraciones de su esposa, asegurando que ambos continuaban viviendo juntos. En sus palabras, Freire comentó: “No estamos separados. Maly hace show, la Maly se presenta igual que yo, hacemos show, en eventos. Yo no he hablado con nadie, ni ella ha hablado con nadie. Y esto lo encuentro súper feo”.

La situación entre ambos comediantes ha captado la atención del público, generando un debate sobre la vida personal de los artistas y cómo esta se entrelaza con su trabajo en el escenario.