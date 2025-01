¿Qué hay detrás de la sorpresiva separación de Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean?

La cantante Myriam Hernández anunció su separación matrimonial de Jorge Saint-Jean tras 35 años de matrimonio, lo que ha generado especulaciones sobre las causas de este quiebre. La noticia fue divulgada el viernes 27 de diciembre, justo antes del Día de los Inocentes, a través de su cuenta oficial de Instagram. Desde entonces, han surgido diversas teorías sobre los motivos detrás de esta ruptura, sugiriendo que podría haber implicaciones de infidelidad.

Revelaciones sobre la separación

La tarotista Latife Soto fue una de las primeras en comentar sobre la situación, indicando que las cartas revelan que “alguien miró para el lado”, lo que podría insinuar la posibilidad de una infidelidad en la relación. Esta afirmación ha alimentado las especulaciones sobre la naturaleza de la separación.

En el programa Sígueme, el periodista Sergio Marabolí aportó información adicional, sugiriendo que el verdadero motivo de la separación podría estar relacionado con problemas financieros. Según Marabolí, existe un “aprovechamiento” por parte de Saint-Jean hacia la artista. Él declaró: “Acá hay un problema muy grave. Un problema que obedece, por la información que tengo yo, a un tema que tiene que ver con plata… con comisiones y me hago responsable de esto, que no correspondían para él, sino que más bien había un aprovechamiento en algunas oportunidades”. Esta declaración sugiere que el exmarido y representante artístico de Hernández podría haberse apropiado de dinero que no le correspondía.

Conflictos en la relación

Marabolí continuó explicando que la ruptura se debe a una combinación de problemas económicos y a una mala relación que se había deteriorado en los últimos años. “Y por este motivo, que se suma a la mala relación que ellos estaban teniendo en los últimos años, es que se produce esta ruptura. Hay ciertas administraciones mal hechas, de las cuales él habría tenido un aprovechamiento que no correspondía”, afirmó el periodista, quien también es editor de Only Fama en Mega.

Además, las declaraciones de Latife Soto refuerzan la idea de que había una gran molestia por parte de Hernández. Ella mencionó: “Hubo un cambio en la relación que ella tenía, una de estas personas involucradas como que cerró la puerta. Alguien como que está muy molesta o muy molesto, es un enojo muy grande y como que cerró la puerta, le molesta una acción de otra persona”. Esto sugiere que la situación emocional de Hernández es tensa y que la ruptura ha sido dolorosa para ella.

Próximos pasos de Myriam Hernández

A pesar de la separación, Myriam Hernández está programada para presentarse en el próximo Festival de Viña del Mar 2025, lo que indica que su carrera musical continúa a pesar de los desafíos personales que enfrenta. La artista, conocida por su emotiva música, ahora se encuentra en un momento de cambio significativo en su vida personal y profesional.