Nueva app Buscachela promete facilitar la búsqueda de botillerías abiertas en Chile

Una nueva aplicación llamada Buscachela ha sido desarrollada para ayudar a los usuarios a localizar botillerías y minimarkets abiertos en horarios poco habituales en Santiago y en diversas regiones de Chile. Esta herramienta se presenta como una solución para aquellos que, en ocasiones, se ven en la necesidad de encontrar un lugar donde comprar bebidas y alcohol, pero no saben dónde buscar.

Origen de la aplicación

El creador de Buscachela, Guido Gutiérrez Fernández, explicó que la idea surgió a partir de su propia experiencia. En varias ocasiones, se dio cuenta de que muchas personas perdían tiempo buscando botillerías, especialmente en barrios desconocidos. En este sentido, mencionó: “Se me ocurrió porque muchas veces me daba cuenta que la gente perdía mucho tiempo buscando botillerías, a veces en barrios que no se conocen o uno caminaba o viajaba de más solamente por desconocer dónde estaba el punto de abastecimiento más cercano”. Por lo tanto, la aplicación tiene como objetivo facilitar la conexión entre el consumidor y el proveedor más cercano, sin importar la ubicación del usuario.

Características de Buscachela

Buscachela funciona como un geolocalizador que permite a los usuarios encontrar botillerías cercanas. Actualmente, la aplicación cuenta con información de más de 6.000 puntos de venta de alcohol en todo el país. Además, los usuarios tienen la posibilidad de contribuir a la base de datos de la aplicación, añadiendo direcciones de botillerías que no están registradas en Buscachela. “La idea es formar la comunidad de cheleros que buscan botillerías abiertas cerca de sus casas o lugares de diversión”, añadió Guido Gutiérrez.

Acceso a la aplicación

Los interesados pueden descargar la aplicación de manera directa a través de un enlace proporcionado en su sitio web. La plataforma está diseñada para ser accesible y útil para cualquier persona que necesite encontrar un lugar para comprar bebidas en horarios no convencionales.

La aplicación Buscachela se presenta como una herramienta innovadora que busca resolver un problema común entre los consumidores de alcohol en Chile, facilitando el acceso a información sobre botillerías abiertas en cualquier momento.