River Plate se prepara para cambios significativos en su plantilla tras la salida de Enzo Díaz

El club River Plate se encuentra en un proceso de reestructuración de su plantilla, mientras se prepara para afrontar diversas competencias como la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes y la Liga. En este contexto, se ha confirmado el traspaso a préstamo con obligación de compra de Enzo Díaz al São Paulo. El propio futbolista ha anunciado su salida para unirse a la pretemporada en San Martín de los Andes, donde se dirigirá a Brasil para ponerse bajo las órdenes del entrenador argentino Luis Zubeldía.



En sus declaraciones, Díaz expresó: “Palabras de agradecimiento a esta institución. Es un momento especial para mí, soy hincha del club. Sueño con vestir esta camiseta, este manto. Ahora me toca ir a otra institución, espero poder cumplir y que sea para mejor. No quiero pasar por alto darle gracias a la gente del club, compañeros, cuerpo técnico e hinchas, que me recibieron de la mejor manera, es mi momento. Ahora voy a ser más, haré fuerza en cada partido”.

El jugador de 29 años también reveló que “fue un sueño desde chico llegar acá, para mi familia. Hoy doy un paso al costado, seguiré otro camino, eso me genera sensaciones agridulces. Pero llego a un grande de Brasil, con expectativas muy altas, pilas recargadas al 100% para conseguir todos los objetivos”. Además, comentó sobre su rendimiento: “Me gustó la forma en que me tocó irme, una lesión, no llegué al 100% en mi primer año. Siempre traté de dar lo mejor en cada partido y entrenamiento, ayudar al equipo en lo que pude. En el último tiempo me desenvolví mejor porque arrastraba una lesión”.

Díaz, quien ha sido ganador de tres títulos con el Millonario, también es recordado por ser el autor del gol en el Superclásico en La Bombonera. En sus palabras, manifestó: “Ojalá vuelva a encontrar mi nivel y tener una revancha. Quiero estar orgulloso de la camiseta. Ojalá algún día nos volvamos a encontrar”.

La salida de Enzo Díaz se convierte en la tercera baja oficial del River Plate en el actual mercado de pases. Anteriormente, el club había visto partir a Claudio Diablito Echeverri, quien se unió al Manchester City tras ser vendido al conjunto inglés. También se produjo la salida del mediocampista Tobías Leiva al Aldosivi de Mar del Plata, quien fue campeón en la última Proyección.

En el futuro cercano, podrían seguir el mismo camino el volante Tiago Serrago y el delantero Tomás Nasif, quienes también están en la carpeta del club Gimnasia y Esgrima La Plata. El Millonario trabaja arduamente para solucionar el dilema de los cupos de extranjeros, ya que actualmente cuenta con el colombiano Miguel Borja, el paraguayo Adam Bareiro, y los uruguayos Agustín Sant’Anna, Nicolás Fonseca y Sebastián Boselli, quien ocupa una plaza cedida por el medio local, Estudiantes de La Plata.

Es importante recordar que, aunque Paulo Díaz nació en Chile, posee ciudadanía argentina. Además, se encuentra en negociaciones la inminente partida del defensor Robert al Olimpia de Paraguay, así como la posibilidad de que Fonseca se una al RB Bragantino. Otros nombres que aparecen como posibilidades para la carrera institucional son Bareiro, quien está en la mira del Nacional de Uruguay, y Pablo Solari, pretendido por el CSKA Moscú y el Orlando de Estados Unidos.