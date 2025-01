Rumores de ruptura entre Suro Solar y Cony Capelli desmentidos tras polémica en cumpleaños

La semana pasada surgieron rumores que provocaron reacciones inmediatas entre los involucrados. El portal Infama publicó que la relación entre Suro Solar y Cony Capelli podría haberse deteriorado tras una discusión en el cumpleaños del manager de la ganadora de Gran Hermano, donde se mencionó la participación de Gala Caldirola. Según la publicación, durante la celebración, la española habría “ofrecido sustancias” a Capelli, quien ha admitido públicamente haber estado en rehabilitación por problemas de drogas. Este incidente habría causado una gran molestia en Constanza, quien supuestamente inició una discusión con Gala, en la que también se habría involucrado el periodista chileno, quien habría tomado partido por Caldirola, con quien mantiene una amistad de más de 11 años. Esta situación habría sido la razón por la que Suro Solar no asistió al cumpleaños de Cony hace unos días.

No pasó mucho tiempo antes de que los involucrados desmintieran categóricamente el rumor. Cony Capelli escribió en su cuenta de Instagram: “Parece que Infama siempre espera a que esté con mi hija y mi familia tranquila en España para tratar de romper con esa paz. No es la primera vez que lo hacen, pero hoy tampoco lo van a lograr”. Además, añadió: “Lo único que voy a decir en referencia al tema del que están hablando, que no voy a especificar porque me parece extremadamente grave lo que dicen, es que si no han corroborado conmigo o con pruebas reales, lo que dicen no deberían darse el derecho de exponer algo tan fuerte y totalmente falso”. Caldirola también expresó: “Llevo seis meses encerrada en realities y el resto del tiempo lo paso con mi hija o sigo trabajando. No puedo creer la maldad de algunas personas, de querer tener atención con un chisme tan denigrante y extremo”.

Por su parte, Suro Solar utilizó el mismo medio para responder a las afirmaciones de Infama. “Con respecto a lo que están inventando sobre Gala y Cony, sólo comentar que Gala no consume ningún tipo de droga. Llevaba seis meses en dos realities, en los que te hacen pruebas y test de este tipo donde sus exámenes salieron limpios”, afirmó. Solar continuó: “Es tanta la desinformación y mentiras de todo lo que hablan. Incluso Cony se quedó hasta el final de mi cumpleaños, que terminó a las dos de la madrugada y en el que nos fuimos todos en taxi a la salida”.

El manager también aclaró: “Jamás Gala me pondría en esa posición de ella u otra persona, ya que en los 11 años que nos conocemos, somos amigos y además trabajamos juntos. Jamás me puso en esa posición con nadie”. Solar explicó que la razón por la que no asistió al cumpleaños de Cony fue porque tenía la despedida de una amiga en Chile, y que había ayudado a Capelli con algunos preparativos para su celebración. “Seguimos trabajando juntos todo el cariño que nos tenemos. Así que no le crean a cualquier página que sin conocimiento publica cosas que la gente le envía sin ninguna fuente que la respalde, como siempre lo han hecho de mí y de todos los que siempre mencionan”, agregó.

Solar continuó criticando a Infama: “Que esa exnovia de futbolista que la tiene junto a un par de ‘influencers de recetas o cocina’ deje vivir a los demás, o que si quieren hacer bien la pega vayan a la fuente, porque a ninguno de los tres nos han consultado”. También se refirió a la situación como una “nueva Fake News de estas chicas sin vida, tratando de brillar por el resto”. Solar concluyó: “Si ya te dieron un lugar en la TV y lo haces mal. No se frustren y estudien para que puedan dar un contenido de calidad. Pero como son tres mediocres sin trabajo, y no tienen el trabajo como el que quisieran tener, siguen en lo mismo de siempre, inventando”.