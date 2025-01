Sergio Rojas critica duramente a Coni Capelli: “¿Será mala para la televisión?” tras su paso por Chilevisión

La crítica hacia la labor de Coni Capelli en televisión ha sido objeto de debate, especialmente tras su paso por Gran Hermano. En el programa Que te lo Digo del 17 de enero, el panelista Sergio Rojas expresó su descontento con el desempeño de la bailarina, quien ha tenido un breve paso por Primer Plano y actualmente forma parte de Plan Perfecto. Rojas, conocido por su estilo directo, no dudó en manifestar su opinión sobre la figura de 29 años, a quien Chilevisión ha intentado potenciar en diversos espacios televisivos.

Críticas a la actuación de Coni Capelli

Durante el programa, Rojas afirmó que Capelli “no logra generar nada” en su participación en televisión. A pesar de los esfuerzos de la cadena para darle visibilidad, el panelista consideró que su actuación no ha tenido el impacto esperado. En particular, se refirió a su desempeño en el prime farandulero de CHV, donde expresó que “era muy mala, no entendía nada”, sugiriendo que su inclusión en el programa fue perjudicial para su imagen, ya que recibió numerosas críticas por parte del público.

Comparaciones y expectativas

Rojas también mencionó que en su momento, la prensa había llegado a compararla con Tonka Tomicic, sugiriendo que Capelli podría ser su sucesora. Sin embargo, el panelista concluyó que “no pasó nada” en términos de su carrera televisiva. Además, hizo hincapié en que en Plan Perfecto tampoco ha logrado captar la atención del público, planteando la inquietante pregunta: “¿Será mala para la televisión?”.

Reacciones en redes sociales

El clip de la crítica de Rojas ha tenido un notable impacto en redes sociales, acumulando casi 160 mil reproducciones en TikTok, lo que ha llevado a que se vuelva viral en la plataforma. Esto refleja el interés y la controversia que genera la figura de Coni Capelli en el ámbito del entretenimiento chileno.

El panel de Que te lo Digo ha analizado el desempeño de Constanza Capelli en los distintos programas de Chilevisión en los que ha participado, lo que ha suscitado un amplio debate sobre su futuro en la televisión. Para aquellos interesados en revivir el capítulo completo, está disponible en el canal de YouTube del programa.