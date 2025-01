Despedidas en la Selección Argentina: Armani y Di María cierran un ciclo de gloria y nuevas generaciones

La Selección Argentina ha enfrentado en 2024 algunas despedidas que han dejado una huella profunda, destacándose la de Ángel Di María. Varios jugadores emblemáticos del equipo nacional decidieron retirarse, permitiendo así el ingreso de nuevas generaciones al plantel. Entre ellos, Franco Armani también cerró su ciclo con la camiseta argentina, revelando que la decisión fue difícil de tomar.

Franco Armani y su legado en la selección

Franco Armani formó parte del equipo que se consagró bicampeón de la Copa América, además de ser campeón de la Finalissima y del Mundial. Aunque desempeñó el rol de suplente del Dibu Martínez, el arquero de River Plate expresó que le costó dejar la selección, pero que disfrutó enormemente su tiempo en el equipo nacional. En sus declaraciones, Armani destacó que aprovechó al máximo su experiencia y subrayó la importancia del arquero del Aston Villa en el plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Relación con Dibu Martínez

Armani y Martínez desarrollaron una relación sólida durante su tiempo en la Selección Argentina. En una entrevista con Olé, Armani comentó: “Me costó, pero lo disfruté muchísimo. Gracias a Dios fue una etapa de gloria, la mejor etapa de la Selección Argentina. Yo la disfruté, le saqué el mayor provecho y me quedo con eso. A mí siempre me caracterizó ser una persona humilde, un tipo de perfil bajo. Me gusta que al compañero le vaya bien cuando le toca jugar y sabemos lo que significa Dibu. Me tocó tener que apoyarlo desde el otro lado y lo hice con mucho gusto, con mucho entusiasmo y siempre dando lo mejor”.

Los nuevos refuerzos de River Plate

Además de Armani, otros jugadores como Germán Pezzella y Marcos Acuña se unen a River Plate, que también contará con un regreso significativo: Gonzalo Montiel. Montiel, quien fue el encargado de ejecutar el último penal en la Copa del Mundo de Qatar, volverá a vestir la camiseta del Millonario y será presentado junto a los demás refuerzos en un evento especial.

Debut en el Estadio Monumental

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo tiene programado su debut en el Estadio Monumental en un amistoso contra la Selección Mexicana el próximo martes 21 de enero. El encuentro está previsto para comenzar a las 21 horas, y el club de Núñez aprovechará la ocasión para presentar a todos los nuevos refuerzos, incluyendo los regresos de Enzo Pérez, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi.