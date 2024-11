Juan Cristóbal Guarello critica a Azul Azul: “Esto es francamente ridículo y psicopático”

La situación entre Azul Azul y Colo Colo ha escalado a un nuevo nivel, ya que Azul Azul ha decidido presentar un reclamo ante el TAS por desacato por parte de Colo Colo, con la intención de que se le resten tres puntos a los albos, lo que resultaría en la pérdida de su estrella 34 y la consiguiente entrega del título a la Universidad de Chile. Esta es la última instancia a la que pueden apelar los estudiantiles, y están decididos a aferrarse a esta opción con firmeza.

Reclamo ante el TAS

El reclamo de Azul Azul se centra en la idea de que Colo Colo debería ser sancionado con la resta de puntos, lo que cambiaría el resultado del campeonato. La postura de Azul Azul ha sido objeto de críticas, especialmente por parte del comentarista Juan Cristóbal Guarello, quien en su programa La Hora de King Kong expresó su descontento, afirmando: “¿Hasta cuando van a insistir en este ridículo? Están montando una opereta, una zarzuela, esto francamente ridículo, acá hay alguien medio psicopático, que no acepta que perdió, hay otro que finge de títere, y hay otra persona que cuando le conviene se esconde”.

Reacciones del capitán de Universidad de Chile

El capitán del equipo laico, Marcelo Díaz, se vio obligado a disculparse por sus declaraciones, aunque mantuvo su postura de que el gol de Leandro Fernández fue mal anulado. Díaz comentó: “los hinchas de Universidad de Chile no se merecen esto, es una vergüenza… la gente de la U no pudo encontrar pruebas, no pudo probar nada y con eso ahora pretende ir al TAS”. Además, Díaz subrayó que “una acusación como la que pretende presentar la U en el TAS puede tardar años en resolverse, de verdad yo no entiendo”.

Declaraciones del abogado de Azul Azul

Por su parte, el abogado de Azul Azul, José Ramón Correa, respaldó las afirmaciones de Díaz, indicando que “hubo un robo” que perjudicó a la Universidad de Chile. Esta declaración se alinea con la frustración expresada por el capitán del equipo, quien ha manifestado su descontento con la situación actual y la falta de pruebas que sustenten el reclamo ante el TAS.

La controversia continúa en el ámbito del fútbol chileno, donde las tensiones entre los clubes y sus respectivas aficiones se intensifican a medida que se desarrollan estos acontecimientos.