The Metal Fest 2025: Regresa con grandes sorpresas y primeros confirmados que no te puedes perder

The Metal Fest 2025 se llevará a cabo el 11 de mayo en Movistar Arena, con Carcass, Sabaton, Paradise Lost, Voivod y Nile. ¡Compra tus entradas ya!

El ya consolidado The Metal Fest regresará en 2025 con una potente alineación de artistas destacados del género. Este evento se llevará a cabo el domingo 11 de mayo en el Movistar Arena, un recinto que espera recibir a miles de aficionados que se reunirán para disfrutar de las actuaciones de algunas de las bandas más reconocidas a nivel mundial en el ámbito del metal. Entre los primeros artistas confirmados para este evento se encuentran Carcass, Sabaton, Paradise Lost, Voivod y Nile, además de otras agrupaciones tanto nacionales como internacionales que serán anunciadas en un futuro cercano.

La preventa de entradas ha comenzado y está disponible a través de PuntoTicket, ofreciendo un 20% de descuento hasta agotar un stock de 2.000 boletos. Al igual que en ediciones anteriores, la organización de The Metal Fest ha planeado un amplio despliegue de actividades para que el público de todas las edades pueda disfrutar de momentos memorables en las zonas de experiencias que se ubicarán en el Movistar Arena. Estas áreas incluirán música en vivo, entretenimiento, stands, foodtrucks y diversas sorpresas.

Desde su inicio, The Metal Fest ha logrado consolidarse como un evento emblemático del metal en el país, gracias a la calidad de sus invitados, que abarcan desde agrupaciones de gran renombre hasta bandas emergentes de gran potencia. En su trayectoria, que ya cuenta con cinco ediciones previas, el festival ha atraído a un público diverso y ha sido un punto de encuentro para los amantes del metal.

Carcass, una de las bandas que se presentará, regresa a Chile tras un exitoso concierto en mayo en el Teatro Caupolicán. Durante esa ocasión, los miembros de la banda británica quedaron impresionados por la respuesta del público chileno, lo que los llevó a solicitar su inclusión en el cartel de The Metal Fest del próximo año. Carcass es reconocida como una de las pioneras del death/grind metal y cuenta con más de 30 años de trayectoria, destacándose por su brutalidad sonora, ritmos veloces y voces ásperas, además de su ejecución intransigente.

Por su parte, la banda sueca Sabaton, con más de dos décadas de carrera y diez álbumes en su haber, es conocida por sus potentes riffs y la intensidad de su vocalista Joakim Brodén. Su música aborda temáticas relacionadas con guerras y batallas históricas. Actualmente, Sabaton se encuentra en la preparación del estreno de su película de concierto titulada “Sabaton – The Tour To End All Tours”, que se proyectará el 11 de octubre de 2024 en más de 25 países.

Otro de los destacados en el festival es Paradise Lost, una agrupación británica con más de 35 años de trayectoria, que se ha convertido en un referente del doom metal gótico. A lo largo de su carrera, han demostrado una notable capacidad de evolución a través de diferentes géneros, manteniéndose siempre fieles a sus raíces oscuras. Su más reciente álbum, “Icon 30”, lanzado en 2023, celebra sus tres décadas de existencia.

La banda canadiense Voivod también formará parte del cartel de The Metal Fest. Fundada a mediados de los años 80, Voivod es reconocida por su sonido innovador y en constante evolución, que fusiona elementos del death y thrash metal con influencias del rock progresivo y disonante. Su último trabajo discográfico, “Morgöth Tales”, fue lanzado en julio de 2023.

Desde California, la banda Nile, que se ha ganado una reputación internacional por su estilo musical intrincado, también se presentará en el festival. Fundada en 1993, Nile es conocida por su death metal técnico y sus letras esotéricas, que combinan riffs brutales y percusión intensa. Su décimo álbum de estudio, titulado “The Underworld Awaits us All”, fue lanzado en agosto de este año.

Los precios de las entradas para The Metal Fest son los siguientes: Tribuna: $60.000; Platea Alta: $60.000; Platea Baja: $79.000; Cancha General: $60.000; Silla de Ruedas: $60.000; Acompañante Silla de Ruedas: $60.000. Estos valores no incluyen los cargos por servicio que se aplican en PuntoTicket.