Revelan detalles sobre la separación de Pampita y su esposo

Nuevos detalles sobre la separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán revelan infidelidades y versiones contradictorias.

En las últimas horas, se han revelado nuevos aspectos sobre la separación entre la modelo Carolina “Pampita” Ardohain y el ministro de Desarrollo Económico, Roberto García Moritán. Ambas personalidades argentinas confirmaron recientemente el fin de su relación. García Moritán declaró: “Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”. Sin embargo, Pampita contradijo estas afirmaciones, afirmando: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”.

En el contexto de esta polémica separación, Pampita compartió un audaz registro en su cuenta de redes sociales. A medida que se desarrollan los acontecimientos, han surgido nuevos detalles sobre el quiebre de la relación. Inicialmente, se había informado que Pampita había tomado la decisión de finalizar la relación debido a las supuestas infidelidades de García Moritán. Sin embargo, la periodista Pía Shaw ha indicado que fue el propio García Moritán quien decidió poner fin a su vínculo tras cinco años juntos.

Además, según lo reportado por La Cuarta, la periodista Yanina Latorre aportó información adicional que sugiere una infidelidad por parte de García Moritán con una periodista política. Esta situación se habría producido mientras Pampita se encontraba en Tailandia, trabajando para una reconocida marca de joyas. Latorre mencionó que la periodista política en cuestión habría hecho un comentario que llegó a oídos de Pampita, afirmando: “Me acosté con el marido de Pampita”. Este comentario provocó que Pampita confrontara a su esposo.

Aunque Latorre no reveló el nombre de la periodista involucrada, sí indicó que trabaja en Radio Del Plata. Según sus declaraciones, “Hubo buena onda, se pasaron los teléfonos, se escribieron, empezaron a histeriquear y, él aprovechó que Pampita estaba de viaje… Él quedó encantado con la mina, parece que era muy fogosa”. Estos detalles han añadido más complejidad a la situación entre Pampita y García Moritán, quienes se encuentran en el centro de una atención mediática considerable.