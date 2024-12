Juana Viale deslumbra con vestido de alta costura en su penúltimo programa de Almorzando

Este domingo, en el penúltimo programa de Almorzando con Juana (El Trece), Juana Viale deslumbró con un vestido de alta costura que combinó modernidad y elegancia, reafirmando su estilo único y siempre vanguardista. La conductora eligió, como es habitual, un diseño del reconocido Gino Bogani, confeccionado en 2009, que destacó por su vibrante color rosa claro y los exquisitos detalles que la acompañaron ante el inminente cierre de ciclo que supo liderar a lo largo de estos meses. Al entrar efusivamente al estudio, se ocupó de mostrar el outfit que había escogido para el almuerzo dominical con figuras conocidas. En ese marco, hizo énfasis en varios aspectos de su atuendo: “Miren este vestido. Nos gustó tanto el rosa, porque fue furor ‘Pantera Rosa’ la semana pasada, tenemos más para todos ustedes. Es organza tramada, ¿alguna vez vieron? No, bueno, acá tienen. Tiene escote derecho, breteles, falda con apertura al frente, tiene unos moñitos en la parte trasera, ¿los vieron?”.

El vestido dejó descubierto un tatuaje que recorre la espalda de la animadora, un detalle que sumó carácter al look, logrando un equilibrio entre lo elegante y lo audaz. Además, la presentadora no pasó la oportunidad de referirse con humor a las recientes polémicas que protagonizó: “Y fui noticia porque dije que los Martín Fierro Moda ahora me puse, Carla Peterson ganó uno, así que siento que soy ganadora. Maravilloso, adelantado el año”.

Para completar su estilismo, la nieta de Mirtha Legrand eligió bijouterie de couture, también de Bogani: unos aros colgantes con piedras en tonalidades blancas y rosadas que le añadieron brillo sin opacar el protagonismo del vestido. Su maquillaje fue minimalista, con un rostro fresco que resaltó gracias a una sombra satinada rosada y un delineado negro que terminaba en un punto. En cuanto al peinado, optó por ondas suaves que caían de manera descontracturada, logrando un balance entre sofisticación y naturalidad, a pocas semanas de darle paso a la televisión.

Con su impactante look, logró captar todas las miradas, consolidándose como un ícono que sabe reinterpretar las piezas del conocido diseñador, adaptándolas a su impronta personal y a las necesidades que presenta al encarnar el rol de anfitriona en su propia mesa especial, luego de compararse con la emisión pasada de Wanda Nara, que pasó desapercibida para la audiencia. Cabe recordar que hace una semana, Juana, ataviada de fucsia por el mismo modista, usó un vestido en la ceremonia que premiaba a celebridades, expresando: “Qué belleza, Pantera Rosa… auténtico Bogani, premios perdimos frente a Wanda… cosa así, ganar o perder, ¿pero quién viste los domingos? Solo yo y todo mi equipo”. Y, sacando a relucir su faceta humorística, agregó con un filtro: “No tengo un Fierro, pero tengo a Bogani. Puede, puede; no, cocina”. Acto seguido, aseguró que dejaría sus palabras contra la empresaria en segundo plano y volvió al dominical. “Es una obra de arte. Se trata de micro paillettes sobre tul, recogido con caída en pico, sostenido por un collar, atuendo”, respecto al trabajo que realizó el diseñador.