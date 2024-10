Andrés Chadwick desmiente supuesta coordinación para cerrar el caso Penta

El exministro aclara su postura ante las acusaciones de manipulación en el sistema judicial.

Andrés Chadwick, exministro del Interior de Chile, ha emitido un comunicado en respuesta a la reciente publicación de nuevos chats que involucran a su amigo cercano, Luis Hermosilla, y al exfiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Esta información fue revelada por el medio The Clinic, en el contexto del caso conocido como “Audio”. En los mensajes intercambiados entre Hermosilla y Guerra, se sugiere una posible coordinación entre ellos y Chadwick para cerrar rápidamente el caso Penta, que está relacionado con el financiamiento ilegal de la política en Chile.

En el contenido de los chats, se menciona que Chadwick estaba gestionando una salida alternativa para el senador Iván Moreira, lo que ha generado controversia y ha llevado a Chadwick a defender su posición. En su comunicado, Chadwick desmintió las acusaciones, afirmando que “esto es absolutamente falso, jamás intervine en modo alguno en esas investigaciones, ni ante el entonces fiscal Manuel Guerra, como tampoco en sus cierres”. Además, enfatizó que todas las acciones realizadas en el marco de las investigaciones fueron llevadas a cabo por el Ministerio Público, siguiendo los procedimientos legales establecidos y formalizándose ante los Tribunales de Garantía en audiencias públicas, de las cuales “todo el país tuvo conocimiento en su momento”.

Chadwick también calificó las afirmaciones contenidas en los chats como “temerarias” y sostuvo que no se podrían sostener de manera responsable, dado que los mensajes reproducidos son parte de las múltiples filtraciones de las investigaciones, las cuales, según él, son de “cuestionable veracidad”. En su declaración, Chadwick expresó que su intención al emitir este comunicado es “no aparecer validando con mi silencio una versión que es falsa, antojadiza e injuriosa”.

Los chats entre Guerra y Hermosilla revelan una conversación en la que Guerra menciona que no está seguro si Chadwick le ha informado sobre el caso de Moreira. En un intercambio posterior, Guerra indica que el exfiscal Jorge Abbott no desea una suspensión para el caso, y Hermosilla responde que no es necesario contar con la autorización de Abbott para proceder. Guerra también menciona que se reunirá con Abbott para notificarle sobre el avance del caso y que la intención es actuar con reserva y dar salida a las decisiones antes de marzo.