Angelina Jolie se transforma en Maria Callas en un teaser que promete emociones profundas

Angelina Jolie regresa al cine como Maria Callas en un biopic dirigido por Pablo Larraín. Un retrato íntimo de la vida y legado de la famosa soprano.

Angelina Jolie regresa a la gran pantalla interpretando un papel de gran carga dramática. Bajo la dirección de Pablo Larraín, la reconocida actriz de Hollywood se transforma en la célebre cantante de ópera Maria Callas en el biopic que lleva su nombre. El primer teaser tráiler de la película ofrece un vistazo a la caracterización de Jolie, mostrando momentos emotivos y sombríos de la vida de la legendaria soprano.

Esta producción ha sido presentada en varios festivales internacionales de cine, donde ha recibido comentarios positivos sobre la actuación de Jolie, con un énfasis especial en las posibilidades que tendría para los premios Óscar del próximo año. El adelanto de la película comienza con una escena en la que se escucha la voz de un hombre preguntando a Callas: “Maria, ¿Qué quieres cantar?”. La cámara se enfoca en la vocalista mientras se acerca a un piano en un teatro vacío, un ambiente que refleja la soledad y el retiro público que caracterizó sus últimos días.

A lo largo del avance, se entrelazan flashbacks que evocan los altos y bajos de su carrera. Las ricas representaciones en tonos blanco y negro, junto con exuberantes vestuarios, capturan la opulencia del mundo de la música clásica, así como las lágrimas derramadas en las tormentosas etapas de su vida. Este breve adelanto no utiliza diálogos hasta el final, donde, después de llevar al espectador a través de un vertiginoso viaje por la vida de Maria, ella se presenta y limita a decir “hoy no”.

Según la premisa oficial, la película se centra en los días de Callas en París, donde la soprano de origen griego reflexiona sobre su carrera antes de su muerte en 1977, a la edad de 53 años. Se describe como “una reimaginación de sus finales, mientras lidia con su identidad y legado”. El filme se propone ofrecer “un retrato íntimo” de una mujer que fue adorada por millones, pero cuya vida estuvo marcada por lo personal.

La transformación de Jolie para este papel requirió un profundo proceso de preparación, que incluyó un intenso entrenamiento vocal durante siete meses para poder cantar frente a decenas de extras en un auditorio. La actriz confesó que “nunca había cantado en público”. Durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Venecia, Jolie admitió haber estado “terriblemente nerviosa” ante la tarea que tenía por delante. “En mi primera vez cantando recuerdo que estuve tan nerviosa. Mis hijos estaban allí y ayudaron a cerrar la puerta para que nadie entrara, yo temblaba”, comentó, según declaraciones recuperadas por Variety.

El director Larraín, conocido por su ética de trabajo y su rigor en la atención al detalle, ha sido clave en la evolución de Jolie durante el rodaje. “Cuando trabajas con Pablo, no puedes hacer nada a medias”, explicó la actriz. “Te exige, en el mejor sentido, que realmente hagas, aprendas y entrenes”. Para la transición hacia grandes escenarios, como La Scala de París, se filmaron algunas escenas de manera gradual. “Pablo, con gentileza, comenzó conmigo primero en una habitación pequeña y, al final, me llevó a La Scala. Me dio tiempo para crecer”, recordó Jolie.

Desde su estreno en Venecia en agosto de 2024, la película ha generado expectativas sobre cómo podría funcionar en la temporada de premios. Los paralelismos con biopics anteriores como Jackie (2016) y Spencer (2021) no pasan desapercibidos. Ambas películas llevaron a sus protagonistas, Natalie Portman y Kristen Stewart, a nominaciones a Mejor Actriz, y parece que Jolie está destinada a seguir el mismo camino. La actriz, que ganó el Óscar por su papel en Inocencia interrumpida (1999), tiene una nueva oportunidad de alzarse con la estatuilla. Si logra una nominación, sería en la categoría de Actriz desde su actuación de sustituto en 2008.

La película se estrenará en Estados Unidos el 27 de noviembre y llegará a streaming en dicho territorio a través de Netflix. Aún no se ha confirmado la fecha en la que estará disponible para el público latinoamericano.