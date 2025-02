Aumentan las probabilidades de impacto del asteroide 2024 YR4 en 2032, alerta la ESA y la ONU

Las probabilidades de que el asteroide 2024 YR4 impacte la Tierra en el año 2032 han aumentado recientemente, según un informe de la Agencia Espacial Europea (ESA). Desde su descubrimiento en diciembre del año pasado, la probabilidad de impacto ha pasado del 1,2% al 1,8% al 6 de febrero de 2025. Este incremento ha llevado a agencias espaciales y observatorios de todo el mundo a priorizar el seguimiento de este objeto, que ha sido clasificado como Nivel 3 en la escala de riesgo de impacto de Turín, lo que indica que se trata de un “encuentro cercano que merece la atención de los astrónomos y del público”.

Activación del Protocolo de Defensa Planetaria

La ONU ha activado el Protocolo de Defensa Planetaria para implementar medidas globales preventivas que incluyen seguimiento, coordinación y entrega de información basada en la ciencia. Esta información fue proporcionada por la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA). La organización está colaborando con la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) de la NASA y el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales (SMPAG) de la ESA.

Evaluación del riesgo del asteroide 2024 YR4

Los astrónomos han indicado que es posible que la probabilidad de impacto disminuya a cero, aunque aún se requieren más datos para confirmarlo. Se ha señalado que en junio el asteroide no podrá ser observado adecuadamente, ya que se estará alejando en su órbita. La UNOOSA ha comentado: “Las futuras observaciones hasta abril de 2025 afinarán las predicciones del impacto, ya que no será observable durante tres años a partir de junio”. Si no se determina la probabilidad final de impacto para abril de este año, los astrónomos tendrían que esperar hasta 2028 para observarlo nuevamente con más detalle y obtener una idea más clara de su trayectoria, dado que comenzará a acercarse al planeta.

A pesar de las preocupaciones, hay un 98% de probabilidades de que el asteroide no impacte la Tierra.

Seguimiento del asteroide 2024 YR4

La ESA está actualizando diariamente la información sobre las condiciones del asteroide 2024 YR4. En el momento de la redacción de este artículo, se estima que el objeto tiene un diámetro de entre 40 a 90 metros y una probabilidad de impacto del 1,8% para el 22 de diciembre de 2032. Para obtener más información, se puede seguir el sitio web de la UNOOSA, donde se están llevando a cabo reuniones del Subcomité Científico y Técnico 2025 en Viena, Austria, donde se abordará este tema.