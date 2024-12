Accidente de tránsito en Providencia: ¿qué sucedió en Avenida Santa María y Pío Nono?

Durante la madrugada de este jueves, ocurrió un accidente de tránsito en la intersección de Avenida Santa María con Pío Nono, en la comuna de Providencia, región Metropolitana.

Detalles del accidente

El incidente se produjo alrededor de las 2:30 a.m., cuando un vehículo particular colisionó con un bus del transporte público. Según los informes preliminares, el automóvil, que circulaba por Avenida Santa María, no habría respetado la señal de alto en la intersección, lo que provocó el choque con el bus que se dirigía por Pío Nono.

Consecuencias del choque

Como resultado del accidente, se reportaron al menos tres personas heridas, quienes fueron atendidas en el lugar por equipos de emergencia. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica. Las autoridades han indicado que las lesiones no revisten gravedad, aunque se están realizando las evaluaciones pertinentes.

Intervención de las autoridades

Carabineros de Chile llegó rápidamente al lugar del accidente para realizar las diligencias correspondientes. Se llevó a cabo un control de tránsito en la zona, lo que generó congestión vehicular en las horas posteriores al accidente. Las autoridades están investigando las circunstancias exactas que llevaron a la colisión, y se espera que se revisen las cámaras de seguridad de la intersección para obtener más información.

Impacto en el tráfico

El accidente provocó un desvío en las rutas habituales de los vehículos que transitan por la zona. Los conductores fueron advertidos sobre la situación y se les recomendó utilizar rutas alternativas mientras se normalizaba el tráfico. La congestión se extendió por varias calles aledañas, lo que generó molestias entre los automovilistas que se dirigían a sus destinos.

Reacciones de la comunidad

La comunidad local ha expresado su preocupación por la seguridad en la intersección de Avenida Santa María con Pío Nono, un punto que ha sido escenario de varios accidentes en el pasado. Algunos vecinos han solicitado a las autoridades que se implementen medidas de seguridad adicionales, como semáforos o señalización más visible, para prevenir futuros incidentes.

Investigación en curso

Las autoridades competentes han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente y si hubo alguna infracción de tránsito por parte de los conductores involucrados. Se espera que los resultados de esta investigación sean publicados en los próximos días, proporcionando más claridad sobre lo sucedido en la madrugada del jueves.