Juan Cristóbal Guarello habla sobre el vínculo de Azul Azul y un barrista polémico

Juan Cristóbal Guarello cuestiona el vínculo entre Azul Azul y el barrista Maikol Muñoz, señalando la violencia en las barras y su uso para el negocio.

El reportaje emitido por Canal 13, que reveló un presunto vínculo entre la concesionaria Azul Azul y el barrista Maikol Muñoz, ha generado un amplio debate en el ámbito deportivo y social. Este informe sugiere que la administración de Universidad de Chile habría intervenido para ayudar a Muñoz a recuperar su Derecho de Admisión, lo que ha suscitado diversas reacciones.

En este contexto, el comentarista Juan Cristóbal Guarello ha expresado su opinión sobre la situación en el programa La Hora de King Kong. Guarello enfatizó la distinción entre los diferentes tipos de hinchas y barristas, afirmando: “A mí no me vengan con webaditas, una cosa es la barra folklórica, los cantos, el bombo… otra cosa es quienes usaron las barras para hacer negocio como Pancho Malo, Kramer, El Beto, El Barti, en un momento, y otra cosa es lo que existe hoy”. Con estas palabras, el comentarista subrayó la complejidad del fenómeno de las barras bravas, señalando que hay un grupo de personas que se involucra en la violencia y el crimen bajo la fachada de la cultura de hinchas.

Guarello también hizo referencia a la situación de los clubes de fútbol en Chile, sugiriendo que tanto Colo Colo como Universidad de Chile tienen la capacidad de superar a equipos de otros países, como Bolivia. En su intervención, el comentarista de Radio Agricultura añadió que “las barras son un disfraz para expresar su violencia”, lo que implica que la violencia en el contexto de las barras bravas no debe ser minimizada ni justificada.

El periodista continuó su análisis al señalar que, si se publicara un reportaje que expusiera a un grupo de hinchas de la Universidad de Chile involucrados en actividades delictivas, estos no deberían quejarse. “Si sale un reportaje en contra de un piño de la U donde hay un delincuente común con armas automáticas, los hinchas de la U no pueden salir a lloriquear, hagamos la sinapsis, no me vengan con webaditas”, afirmó Guarello, sugiriendo que la responsabilidad recae en los propios hinchas y en la cultura que se ha desarrollado en torno a las barras.

Este tipo de declaraciones y el contenido del reportaje de Canal 13 han reavivado el debate sobre la relación entre el fútbol, la violencia y la administración de los clubes, así como la influencia que las barras bravas pueden tener en el entorno deportivo. La situación continúa siendo objeto de análisis y discusión en los medios de comunicación y entre los aficionados al fútbol en Chile.