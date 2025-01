Sobreviviente del naufragio en Bahía Mansa denuncia negligencia del capitán y la falta de ayuda en la tragedia

Una joven sobreviviente de la tragedia en Bahía Mansa compartió un fuerte testimonio sobre el naufragio que resultó en la muerte de siete personas, seis de ellas familiares. En una entrevista con CHV Noticias, la mujer relató las indignantes instrucciones del capitán de la lancha turística que se hundió. Según su relato, fueron sus propios familiares quienes intentaron evitar la tragedia, pero no recibieron ayuda de nadie.



Detalles del naufragio en Bahía Mansa

La joven sobreviviente describió cómo sus familiares estuvieron luchando por salvarse durante aproximadamente veinte minutos, utilizando envases y bidones cortados para sacar el agua que inundaba la embarcación. “Mis tíos gritaban y decían ‘por favor, no podemos más, que nos vengan a ayudar, que algunos de los tripulantes nos ayuden’ y no, éramos nosotros no más”, lamentó.

Instrucciones del capitán

En relación al comportamiento del capitán de la lancha, la sobreviviente acusó que “él en todo momento decía ‘no llamen a nadie, esto está todo controlado’”. Esta afirmación resalta la falta de acción y la aparente desestimación de la situación crítica que enfrentaban.

Comportamiento hacia los pasajeros

La joven también mencionó un incidente en el que el capitán trató de manera despectiva a una mujer que estaba en estado de desesperación. “Había una señora que gritaba tanto y él decía ‘que se calle, que se calle’. Esa era la señora que se murió. Él le decía que se calle, porque nos ponía más nerviosos a todos y ella no paraba de gritar”, reveló.

Este testimonio pone de manifiesto no solo la tragedia personal de la joven y su familia, sino también las decisiones y actitudes del capitán que, según su relato, contribuyeron a la desesperación y el sufrimiento de los pasajeros en un momento crítico.