Belén Mora comparte su incómoda experiencia en una cafetería durante su embarazo

Belén Mora, comediante chilena, ha compartido detalles sobre su embarazo y una experiencia incómoda que vivió recientemente en una cafetería.

Detalles del embarazo de Belén Mora

En la actualidad, Belén Mora se encuentra en la dulce espera de un varón, y ha estado comunicando su proceso gestacional a través de sus redes sociales, donde sus seguidoras y fanáticas han mostrado un gran interés por su estado.

Incidente en la cafetería

El miércoles 11 de diciembre, Mora utilizó su cuenta de Instagram para relatar un incidente que le causó molestia. En una serie de historias, comenzó diciendo: “les quería contar algo que me pasó hoy y que me molestó mucho, pero estaba tan cansada físicamente y con un golpe de calor que decidí no hacer nada al respecto”.

La comediante explicó que se encontraba en una cafetería en la comuna de Providencia cuando ocurrió el incidente. “Me senté con un amigo (…) a tomar algo. Estaba grabando un video para mandárselo a alguien y una señora se acercó, me dijo permiso y me toqueteó la guata. Y siguió caminando. Quedé en shock”, relató Mora, describiendo su sorpresa ante la situación.

Reacción de Belén Mora

Mora continuó su relato aclarando que no pretende hablar en nombre de todas las mujeres embarazadas, pero enfatizó su incomodidad con el acto. “No voy a hablar por todas las embarazadas, solo por mí. Nunca hagan eso. Es tan fuerte como que te agarren una pechuga. No se toca la guata de una embarazada, a no ser que te inviten a tocarla. No se hace”, expresó con firmeza.

Además, Mora mencionó que no reaccionó de manera más contundente debido a que la persona involucrada era una mujer mayor acompañada de un hombre de edad similar.

Mensaje final de la comediante

Para concluir su mensaje, Belén Mora hizo un llamado a la consideración y el respeto hacia las mujeres embarazadas. “Por favor, no me toque la guata. Gracias”, finalizó, dejando claro que siempre está dispuesta a interactuar con quienes se acercan a ella de manera respetuosa.