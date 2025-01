Debut decepcionante de ‘Better Man’: ¿puede un chimpancé CGI salvar la historia de Robbie Williams?

El ambicioso proyecto biográfico de Paramount, titulado Better Man, que presenta a un chimpancé generado por CGI interpretando a Robbie Williams, tuvo un debut poco exitoso en su estreno en Estados Unidos, donde recaudó apenas 1 millón de dólares en 1,291 salas. A pesar de que el número de pantallas es inferior al promedio de estrenos nacionales, las cifras obtenidas están muy por debajo de las expectativas para una película de este calibre. La dirección de la cinta está a cargo de Michael Gracey, conocido por su trabajo en The Greatest Showman, y la película busca narrar el ascenso del cantante británico hasta alcanzar el estrellato, a través de una lente animada. Según el propio intérprete, esta elección refleja la sensación de siempre sentirse “menos evolucionado que otras personas”. Sin embargo, esta apuesta narrativa no ha logrado captar la atención del público, ni siquiera en los mercados internacionales. En Europa, donde Robbie Williams tiene un mayor reconocimiento, el filme debutó con 1.9 millones de dólares, alcanzando un acumulado de 4.7 millones hasta la fecha. La película, que fue producida de manera independiente con un presupuesto estimado de 110 millones de dólares y adquirida por Paramount por 25 millones, se enfrenta a un escenario complicado en un género que, aunque está en auge, no garantiza el éxito. Las películas recientes sobre figuras como Amy Winehouse, Whitney Houston y Elvis Presley han tenido resultados diversos en taquilla. Lamentablemente, el equipo de producción parece sumarse al grupo de producciones que desafinan, como es el caso de Back to Black. De hecho, David A. Gross, quien dirige la consultora cinematográfica Franchise Entertainment Research, expresó su escepticismo respecto al elevado presupuesto de la película. “La idea de que un personaje sea interpretado por un mono animado digitalmente es descabellada. Para cualquiera que esté en la industria, esto va demasiado seguro, la película es un riesgo excelente, pero no realista para un artista musical. Un mono o 30 habrían tenido más sentido”, señaló. Es importante destacar que Better Man quedó relegada al puesto 14 en la taquilla de los cines estadounidenses, incluso detrás de películas de nicho con proyecciones limitadas. Por ejemplo, The Brutalist de A24, una epopeya histórica de tres horas y media, recaudó 1.38 millones de dólares en solo 68 salas. La decisión de retratar a Robbie Williams como un mono fue discutida en una entrevista con la revista Hello!, donde el director explicó las razones detrás de esta elección. Según Michael Gracey, fue él quien propuso el concepto, explicando que el primate tendría un impacto emocional que simplemente elegir a un actor para interpretarlo no podría lograr. “Creo que cinematográficamente, estamos bastante insensibles al sufrimiento humano; cuando vemos a un animal sufrir, hay algo profundamente incómodo en eso”, explicó Gracey. Además, añadió: “Y además, pasas todo el tiempo pensando: ‘¿Está haciendo un buen Williams?’, porque le quita ese aspecto”. También comentó a Associated Press que se sintió identificado con las actitudes de estos primates, de modo que los espectadores podrían comprender mejor el mensaje de la película. “He sido travieso toda mi vida. No ser un pícaro es como ser un adicto a la cocaína o al sexo; a la mayoría de nosotros nos importan más los animales que los humanos. Es una historia humana, si estás viendo a alguien como Williams, piensas: ‘¿Es él?””, explicó. El cineasta también comentó a Deadline que varias veces escuchó que cuando era joven debía presentarse en conciertos, “lo arrastraban a actuar como un mono”. “Lo subían como un mono. Y lo vi tantas veces que pensé: ‘Oh, ve, sí mismo. Literalmente, él mismo actuando’. ‘Sería increíble, me encantaría ver esa película’. Ahí surgió la idea”, expresó.