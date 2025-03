Bill Maher atribuye la “cultura de cancelación” a la victoria de “Anora” en los Oscar 2025

El presentador Bill Maher afirmó que la denominada “cultura de cancelación” influyó significativamente en los resultados de los Premios Oscar 2025, donde Emilia Pérez no logró superar a Anora en la categoría de Mejor Película. Durante un episodio reciente de su programa Real Time with HBO, el comediante abordó la controversia que rodeó a la actriz Karla Sofía Gascón, la cual impactó el desempeño de la película en la temporada de premios y permitió que “Anora” se estableciera como la gran ganadora de la noche. “Hay gente que dice que la cultura de cancelación no es real, yo les diría: ‘Acaba de pasar el Oscar’”, comentó Maher en una conversación con el escritor y humorista David Sedaris.

Controversia de Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón hizo historia al convertirse en la primera mujer trans nominada a la categoría de Actriz, y era considerada la favorita para llevarse la estatuilla. Sin embargo, sus posibilidades se vieron afectadas tras la reaparición de antiguos tuits en los que hacía comentarios ofensivos sobre George Floyd, la comunidad musulmana y la diversidad en la Academia. Estas publicaciones, que datan de entre 2020 y 2021, provocaron una ola de reacciones en las redes sociales, sumándose a las críticas previas que había recibido por los estereotipos presentados en la película mexicana en la que participó, lo que impactó su presencia en los premios.

Gascón optó por mantener un perfil bajo y se ausentó de las alfombras rojas de los SAG Awards, aunque sí asistió a otras ceremonias. Maher comparó su actitud con la de Kanye West, quien ha estado en el centro de numerosas controversias debido a sus publicaciones. “Fue poco infantil, Kanye-esco, simplemente decir cosas que pasan por tu cabeza sin filtro”, señaló el comediante. “Solo menciona a Hitler. Eso nunca acaba bien”. Maher sugirió que algunas de las declaraciones de Gascón eran simplemente expresiones de honestidad. “Algunas cosas que dijo son las mismas que he dicho. Son muy, muy honestas. Pero, por supuesto, el movimiento woke lo vio como demasiado extremo”.

Cabe mencionar que, en medio del escándalo, Gascón emitió una disculpa pública por sus palabras. “Quiero reconocer que mis publicaciones pasadas han causado dolor. Como alguien que pertenece a una comunidad marginalizada, conozco bien ese sufrimiento y lamento profundamente haber causado daño. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”, declaró en un comunicado a la prensa en ese momento.

Impacto en los Premios Oscar

Mientras enfrentaba esta controversia, la película de Gascón emergió de la noche de los Oscars con cinco premios, incluyendo Mejor Película para Mikey Madison. El escándalo que rodeó a Gascón ayudó indirectamente a que la película dirigida por Sean Baker se beneficiara. “Esta película, que era la favorita, de repente quedó fuera de combate. ¿Y quién se benefició? Pasó”, comentó Maher. Baker, el cineasta detrás de la premiada comedia dramática, se convirtió en la primera persona en ganar cuatro estatuillas en una sola ceremonia: Mejor Película, Dirección, Edición y Guion Original. Con este logro, igualó el récord establecido por Walt Disney en 1953, quien obtuvo cuatro premios en la misma noche, pero por diferentes proyectos. Por su parte, Gascón logró vencer en dos de las 13 categorías en las que competía, incluyendo Reparto para Zoe Saldaña y Canción Original por “El Mal”.