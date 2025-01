Elton John y Beyoncé marcan hitos en la historia de las giras más lucrativas según Billboard

A lo largo de casi cuatro décadas, Billboard Boxscore ha establecido un estándar para medir el éxito de las giras más grandes del mundo. Desde la década de 1980 hasta la actualidad, su lista de giras exitosas refleja no solo los ingresos generados, sino también la evolución de la industria musical y el impacto cultural de los artistas. Recientemente, se han alcanzado hitos significativos, como el Farewell Yellow Brick Road Tour de Elton John, que lidera el ranking como la gira más lucrativa de la historia. Además, Beyoncé rompió barreras en 2023 al convertirse en la primera mujer artista negra en ingresar a este exclusivo club.

Farewell Yellow Brick Road Tour de Elton John

Con un ingreso total de USD 939,1 millones, el Farewell Yellow Brick Road Tour se ha consagrado como uno de los más exitosos de todos los tiempos. Comenzando en 2018, esta gira abarcó 330 shows y reunió a 6 millones de asistentes. A pesar de una interrupción de dos años debido a la pandemia, la gira volvió con fuerza en 2022, trasladándose a arenas y estadios, lo que impulsó sus niveles históricos. Este tour no solo marcó el retiro icónico del artista, sino que también redefinió los estándares de la industria.

The ÷ (Divide) Tour de Ed Sheeran

El The ÷ (Divide) Tour de Ed Sheeran, que tuvo lugar entre 2017 y 2019, estableció un récord anterior al generar USD 776 millones a través de 258 conciertos, atrayendo a 8,9 millones de fans, la mayor cantidad en la lista. Éxitos globales como Shape of You y Perfect consolidaron su figura como un dominante en el pop internacional. Además, su enfoque en ofrecer entradas a precios accesibles convirtió su modelo en uno inclusivo y accesible para un amplio público.

U2 360° Tour

El U2 360° Tour, realizado entre 2009 y 2011, recaudó USD 736 millones y se destacó por su innovadora estructura de escenario de 360 grados, que ofrecía una experiencia inmersiva. Este tour vendió 7,3 millones de entradas y fue pionero en la tecnología escénica, marcando un hito al superar los 700 millones en ingresos.

Music of the Spheres World Tour de Coldplay

El Music of the Spheres World Tour de Coldplay, que se lleva a cabo entre 2022 y 2025, ha recaudado hasta ahora USD 617,8 millones. Esta gira, que aún continúa, ha ofrecido experiencias únicas en estadios de cinco continentes y ha atraído a 6,3 millones de personas. La banda ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad y la innovación tanto en la música como en la producción de sus conciertos.

Love on Tour de Harry Styles

El Love on Tour de Harry Styles, que se desarrolló entre 2021 y 2023, ha recaudado USD 617,3 millones llevando al artista a recorrer continentes con 169 shows. Su carisma magnético y una base de fans leales le permitieron combinar canciones de sus álbumes Fine Line y Harry’s House para crear un espectáculo vibrante que atrajo a 5 millones de asistentes.

Not in This Lifetime… Tour de Guns N’ Roses

El Not in This Lifetime… Tour de Guns N’ Roses, que tuvo lugar entre 2016 y 2019, recaudó USD 584 millones y marcó el regreso de la alineación clásica de la banda, incluyendo a Axl Rose y Slash. Este tour recorrió América, Europa y Australia, demostrando que los íconos del rock siguen teniendo un enorme atractivo global.

Renaissance World Tour de Beyoncé

El Renaissance World Tour de Beyoncé, que se llevó a cabo en 2023, recaudó USD 580 millones y se convirtió en un hito al entrar en el top 10 de las giras más exitosas. Esta producción de alto nivel mezcla géneros como el R&B y el dance, y atrajo a 2,8 millones de asistentes, destacando la representación diversa en su espectáculo.

Bigger Bang Tour de The Rolling Stones

El Bigger Bang Tour de The Rolling Stones, realizado entre 2005 y 2007, recaudó USD 558 millones, lo que es testimonio del poder de convocatoria de la banda. Este tour atrajo a 3,5 millones de asistentes y resalta la longevidad y relevancia musical del grupo a lo largo de los años.

No Filter Tour de The Rolling Stones

El No Filter Tour, que se llevó a cabo entre 2017 y 2021, tuvo una segunda entrada en la lista con USD 547 millones recaudados a través de 58 presentaciones. Esta gira incluyó etapas en Norteamérica y es un ejemplo de los clásicos en el mercado actual.

Head Full of Dreams Tour de Coldplay

El Head Full of Dreams Tour de Coldplay, que se desarrolló entre 2016 y 2017, recaudó USD 524 millones y fue un punto de inflexión en la carrera de la banda, llevándolos a recorrer el mundo. Fue la primera vez que alcanzaron estas cifras, consolidándose como un acto global capaz de atraer a un gran número de fans.