Oposición impulsa ley para mejorar seguridad en bancos tras robos preocupantes

Robo violento a una adulta mayor en El Bosque reaviva el debate sobre la seguridad bancaria. Diputados proponen la “Ley del Biombo” para proteger a los clientes.

Un violento robo tuvo lugar en la comuna de El Bosque, donde una mujer de edad avanzada fue víctima de un asalto tras retirar su pensión de una sucursal de BancoEstado. La afectada fue abordada por un grupo de delincuentes que, armados y con el rostro descubierto, le sustrajeron aproximadamente 27 millones de pesos. Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en las sucursales bancarias, lo que ha llevado a la promoción de la conocida como “Ley del Biombo”.

Este proyecto de ley, que fue presentado por el diputado Roberto Arroyo del Partido Socialista de Chile (PSC), tiene como objetivo obligar a todas las instituciones financieras, incluidas las cajas de compensación, a instalar biombos separadores en las cajas de atención al cliente. La finalidad de esta medida es garantizar la privacidad de las operaciones realizadas por los clientes y prevenir que sean identificados por delincuentes dentro de las sucursales. Arroyo explicó que “esta ley permitiría evitar este tipo de situaciones. Se llamaba en ese tiempo la ‘ley del biombo’, porque evita que cualquier persona pueda ver qué actividad está haciendo el cliente. Así se podría reducir el riesgo de asaltos cuando la persona sale de la sucursal”.

El aumento de robos relacionados con el “marcaje” de clientes en los bancos ha suscitado una creciente preocupación entre los parlamentarios. Estos han criticado la falta de urgencia por parte del Ejecutivo para avanzar en iniciativas que mejoren la seguridad. El diputado Stephan Schubert también se unió a las críticas, subrayando la necesidad de implementar medidas más rigurosas en las entidades bancarias. Schubert manifestó que “es muy preocupante lo que está ocurriendo cada vez más, esto de marcar clientes que retiran montos importantes y luego asaltarlos afuera. Sería importante que los bancos contribuyeran a la protección de sus clientes buscando mecanismos más seguros”.

Ambos legisladores expresaron su descontento por la falta de atención que han recibido proyectos de ley destinados a mejorar la seguridad, como la “Ley del Biombo”. Arroyo advirtió que “si no me dan suma urgencia, va a quedar ahí durmiendo”. Schubert, por su parte, insistió en que el gobierno debe priorizar este tipo de iniciativas para hacer frente a la creciente ola de delincuencia, señalando que “es lamentable que no se le dé prioridad a proyectos que realmente abordan la seguridad de los ciudadanos, mientras otros menos relevantes avanzan rápidamente”.