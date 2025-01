Ucrania lanza un ataque con misiles en Briansk: Rusia promete una respuesta contundente

Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo un ataque anoche en la región fronteriza rusa de Briansk, utilizando misiles de largo alcance estadounidenses ATACMS y misiles británicos Storm Shadow.

El Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado este martes en el que se detalla que un total de doce misiles, seis de cada tipo, fueron lanzados contra el territorio ruso. En el comunicado se indica: “Anoche, desde territorio de Ucrania se intentó lanzar un ataque con misiles contra objetivos en la región de Briansk utilizando seis misiles ATACMS de fabricación estadounidense, seis misiles de crucero Storm Shadow de fabricación británica y 31 vehículos aéreos no tripulados”.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que todos los misiles lanzados por Ucrania fueron interceptados por la defensa antiaérea rusa, lo que resultó en que no se registraran víctimas. Además, se reportó que otros dos misiles Storm Shadow fueron destruidos en las últimas horas sobre el mar Negro, según la información proporcionada por los militares rusos.

En respuesta a este ataque, el comunicado del Ministerio de Defensa ruso sostiene: “Las acciones del régimen de Kiev, apoyadas por sus amos occidentales, no quedarán sin respuesta”. Este ataque se suma a un incidente anterior, ocurrido hace diez días, cuando las fuerzas rusas informaron sobre el derribo de ocho misiles ATACMS lanzados por Ucrania contra la región fronteriza de Bélgorod.

En noviembre del año pasado, Rusia respondió al primer ataque con ATACMS contra su territorio disparando el nuevo misil balístico hipersónico Oréshnik hacia una fábrica militar en Ucrania. Este evento marcó el primer y, hasta el momento, el único uso del Oréshnik en condiciones de combate, a pesar de que los ataques con misiles occidentales contra territorio ruso se han repetido en varias ocasiones.