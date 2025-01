¿Qué se puede comprar en Chile con el salario mínimo en Cuba? Impactante comparación de Nauris Vlogs

Una creadora de contenido cubana realizó un análisis sobre el poder adquisitivo del salario mínimo en Cuba comparándolo con los precios de productos en Chile.

Salario mínimo en Cuba y su comparación con Chile

La youtuber Nauris, a través de su canal Nauris Vlogs, expuso que un cubano puede ganar aproximadamente 2.100 pesos cubanos al mes, lo que equivale a cerca de 6.000 pesos chilenos. En su video, enfatizó que esta cifra es mensual, aclarando que no se trata de ingresos semanales o diarios. “Te estoy hablando mensual, no semanal, no diario, mensual”, subrayó la creadora de contenido, quien se trasladó a Chile hace un año y medio en busca de mejores oportunidades.

Visita al supermercado chileno

Durante su visita a un supermercado en Chile, Nauris mostró los productos que podría adquirir con el salario mínimo cubano. En su recorrido, compartió una anécdota sobre la compra de arroz en Cuba, mencionando: “La cola que yo hice en Cuba para comprar arroz y mira aquí cuánta variedad hay”. La youtuber destacó que en Cuba, el arroz es un alimento fundamental, ya que ayuda a los cubanos a sentirse más saciados. “Siempre comemos un pedacito chiquito de carne, si se puede ensalada, pero todo el arroz que podamos para llenar la guatita”, comentó.

Productos adquiridos y su costo

En su análisis, Nauris se refirió a los precios de ciertos productos en Cuba, señalando que los huevos, considerados un lujo en su país, pueden costar alrededor de 8 dólares. Para ilustrar la situación, comparó este precio con el costo de productos en Chile, diciendo: “Es como si acá en Chile compraras un cartón de 30 huevos en 500.000 mil. O tres litros de aceite en 500.000 también”.

Al finalizar su recorrido, la creadora de contenido adquirió un litro de aceite, un kilo de azúcar, un kilo de arroz y un paquete de salchichas, lo que totalizó 6.330 pesos chilenos. Este monto es 330 pesos superior a lo que un cubano percibe mensualmente, lo que resalta las diferencias en el poder adquisitivo entre ambos países.