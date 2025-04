Naufragio de la lancha ‘Bruma’: buque de la Armada identifica nuevos puntos de interés en la búsqueda de desaparecidos

Este domingo se cumplieron dos semanas desde el trágico naufragio de la lancha ‘Bruma’ en la comuna de Coronel, ubicada en la región del Biobío, un suceso que ha dejado a siete pescadores desaparecidos. Para intensificar las labores de búsqueda, se ha sumado a la operación el buque Cabo de Hornos de la Armada de Chile, el cual ha logrado identificar dos puntos de interés en la zona del siniestro.

Hallazgos en la búsqueda

Durante la jornada del sábado, el buque de la Armada realizó un hallazgo significativo: una estructura de madera que inicialmente se pensó podría estar relacionada con la lancha ‘Bruma’. Sin embargo, esta hipótesis fue rápidamente descartada por Juan Medel, padre de uno de los pescadores desaparecidos.

Declaraciones de familiares

Juan Medel expresó: ‘Yo traté de reconocer, pero no era de la ‘Bruma’. Después, alguien comentó por ahí, que no es algo oficial, que era un secador de una lancha jardinera, pero de la ‘Bruma’ no era. Nosotros no la reconocimos.’ Estas declaraciones reflejan la angustia y la incertidumbre que sienten los familiares de los desaparecidos mientras continúan las labores de búsqueda.

Expectativas sobre la búsqueda

Se anticipa que durante la tarde de este domingo se proporcionen más detalles sobre las actividades realizadas por el buque Cabo de Hornos en el área de búsqueda. Las autoridades y los familiares de los pescadores desaparecidos continúan esperando noticias sobre el paradero de sus seres queridos, mientras se llevan a cabo los esfuerzos de rescate en la región.